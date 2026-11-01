Ngôi sao 140 triệu euro lập siêu phẩm trong trận thắng 3-0 của Real

Đêm 1/11, Yan Diomande tỏa sáng với cú volley "cháy lưới", giúp Real Madrid đánh bại chủ nhà Racing Santander 3-0 ở vòng 11 La Liga.

Real Madrid có chiến thắng thuyết phục trước Racing Santander nhờ khả năng áp đặt thế trận và tận dụng cơ hội hiệu quả trong hiệp một. Đội bóng của Jose Mourinho sớm tạo lợi thế, sau đó liên tiếp trừng phạt những khoảng trống nơi hàng phòng ngự chủ nhà để định đoạt trận đấu ngay trước giờ nghỉ. Dù không ghi thêm bàn trong hiệp hai, Real vẫn kiểm soát phần lớn diễn biến và duy trì cách biệt an toàn.

Kylian Mbappe là người mở đường cho chiến thắng khi mang về quả phạt đền ở phút 10 sau pha đột phá vào vùng cấm và bị Alvaro Mantilla phạm lỗi. Trên chấm 11 m, tiền đạo người Pháp dứt điểm quyết đoán, nâng số bàn thắng tại La Liga mùa này lên con số 12.

Racing có cơ hội đáp trả ngay sau đó, nhưng Thibaut Courtois kịp thời khép góc, ngăn Iker Luque ghi bàn từ cự ly gần.

Mbappe tỏa sáng trước áp lực ngoài sân cỏ.

Nỗ lực đẩy cao đội hình và gây áp lực của đội chủ nhà sau bàn thua lại vô tình tạo điều kiện để Real khai thác khoảng trống. Phút 22, Mbappe che bóng hợp lý trước khi Arda Guler tung đường chọc khe cho Jude Bellingham thoát xuống, vượt qua thủ môn rồi đưa bóng vào lưới trống. Guler thậm chí có thể giúp Real nới rộng cách biệt lên 3-0 chỉ hai phút sau đó, nhưng không thắng được thủ môn đối phương trong pha đối mặt.

Đến phút 37, Diomande tiếp tục khiến Racing trả giá bằng cú volley đẹp mắt sau tình huống hậu vệ chủ nhà phá bóng bằng đầu. Bàn thắng này giúp Real khép lại hiệp một với lợi thế ba bàn, đồng thời phản ánh sự khác biệt rõ rệt về khả năng tổ chức tấn công và chuyển hóa cơ hội. Đội khách kiểm soát bóng 57%, tung ra 12 cú sút, có chỉ số bàn thắng kỳ vọng lên tới 2,87 và 28 lần chạm bóng trong vùng cấm đối phương.

Bellingham, Diomande giúp đội khách định đoạt trận đấu từ hiệp một.

Sau giờ nghỉ, Real vẫn có thêm những cơ hội đáng chú ý. Mbappe vượt qua hàng thủ Racing ở phút 60 nhưng cú sút lại tìm đến cột, trong khi Zabiri bỏ lỡ thời cơ rút ngắn cách biệt cho đội chủ nhà. Phút 77, trọng tài ban đầu cho Racing hưởng phạt đền sau tình huống Tchouameni để bóng chạm tay, nhưng thay đổi quyết định sau khi xem VAR vì bóng đã chạm chân tiền vệ người Pháp trước đó. Bellingham còn đưa bóng vào lưới ở phút 90+2, song bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.

Real thắng trận thứ 4 liên tiếp, qua đó thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Barcelona xuống còn 3 điểm. Giữa tuần tới, thầy trò Mourinho sẽ bay đến Hy Lạp để đối đầu AEK tại Champions League.