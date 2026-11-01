Vinicius đang quên bản thân anh là ai

Phong độ sa sút và những chỉ trích về thái độ đang đẩy Vinicius Junior vào giai đoạn khó khăn, nhưng đó cũng có thể là cơ hội để Real Madrid tìm lại sự cân bằng.

Vinicius phải nhờ đến chuyên gia để phân tích tình trạng hiện tại. Ảnh: Reuters.

Hai năm trước, Vinicius Junior về nhì sít sao trong cuộc đua Quả bóng vàng. Anh là một trong những cầu thủ tạo khác biệt lớn nhất tại Real Madrid nhờ tốc độ, kỹ thuật và khả năng xuyên phá hàng thủ đối phương.

Nhưng hiện tại, hình ảnh ấy đang phai nhạt. Tiền đạo người Brazil không còn thường xuyên vượt qua hậu vệ bằng những pha bứt tốc quen thuộc. Ngay cả bản thân anh cũng nhận ra sự thay đổi và phải nhờ đến các chuyên gia để tìm nguyên nhân.

Khi ngôi sao trở thành vấn đề

Theo nhà báo Tomas Gonzalez-Martin, Vinicius đang trải qua quá trình kiểm tra thể trạng toàn diện. Anh muốn hiểu vì sao những pha rê bóng từng giúp mình vượt qua đối thủ giờ không còn hiệu quả. Tốc độ từng là vũ khí đáng sợ nhất của cầu thủ này cũng không còn được duy trì như trước.

Đó là dấu hiệu đáng lo với một cầu thủ xây dựng danh tiếng bằng khả năng tạo đột biến. Khi tốc độ suy giảm, Vinicius cần điều chỉnh cách chơi để duy trì tầm ảnh hưởng. Tuy nhiên, vấn đề của anh tại Real Madrid không chỉ nằm ở đôi chân.

Lothar Matthaus, huyền thoại của bóng đá Đức, thậm chí gọi Vinicius là vấn đề của đội bóng Hoàng gia. Ông cho rằng Real Madrid chơi kỷ luật, đoàn kết và hỗ trợ nhau tốt hơn khi không có tiền đạo Brazil.

Real liên tục có kết quả tốt khi vắng Vinicius. Ảnh: Reuters.

Matthaus còn hy vọng HLV Jose Mourinho sẽ mạnh tay để số 7 ngồi dự bị. Bild dẫn lời của Matthaus: "Vinicius là vấn đề của Real Madrid, tôi hy vọng Mourinho sẽ để cậu ấy ngồi dự bị”.

Những chỉ trích này có thể gây tranh cãi, nhưng không hoàn toàn vô căn cứ nếu đặt cạnh những gì đang diễn ra. Vinicius nhiều lần để cảm xúc chi phối cách phản ứng trên sân. Ngôn ngữ cơ thể và thái độ của anh trở thành chủ đề bàn luận, thay vì chỉ có những pha bóng kỹ thuật.

Matthaus lấy Harry Kane làm hình mẫu đối lập. Theo ông, tiền đạo người Anh thể hiện sự điềm đạm, chuyên nghiệp và luôn dành sự tôn trọng cho những người xung quanh còn Vinicius thì chưa tạo được hình ảnh tương tự. Cựu đội trưởng tuyển Đức còn cho rằng Bayern Munich và Barcelona may mắn khi không có cầu thủ mang cá tính như ngôi sao Real Madrid.

Real Madrid cần một Vinicius khác

Sự vắng mặt của Vinicius trong trận El Clasico gần nhất càng khiến cuộc tranh luận nóng lên. Tiền đạo Brazil bị treo giò 4 trận sau hành vi giật tóc đối thủ ở trận gặp Villarreal. Real Madrid sau đó đánh bại Barcelona 2-1 ngay tại Camp Nou, chấm dứt hai năm không thắng đối thủ truyền kiếp.

Matthaus xem kết quả này là dẫn chứng cho nhận định của mình. Ông cũng nhắc đến cuộc ngược dòng thắng 4-3 trước Roma tại Champions League, trận đấu mà Vinicius bị thay ra ở phút 59 khi Real đang bị dẫn 3-1. Theo cựu danh thủ Đức, Real Madrid vẫn có thể vận hành hiệu quả khi thiếu cầu thủ mang áo số 7.

Dĩ nhiên, hai kết quả không đủ để kết luận Vinicius là nguyên nhân khiến Real Madrid gặp vấn đề. Một đội bóng không thể đánh giá giá trị của ngôi sao chỉ qua vài trận vắng mặt. Nhưng những chiến thắng ấy cho thấy Real Madrid có thể tìm được phương án khác, thay vì phụ thuộc vào khả năng tạo đột biến của một cá nhân.

Việc Vinicius sa sút có thể tạo ra những cú hích lớn cho anh lẫn Real. Ảnh: Reuters.

Đáng chú ý hơn, vị thế của Vinicius đang lung lay. Theo El Debate, Yan Diomande đã chiếm vị trí đá chính của anh, trong khi Endrick cũng chờ cơ hội. Đây được xem là khởi đầu mùa giải tệ nhất của Vinicius kể từ khi gia nhập Real Madrid 8 năm trước.

Mourinho vẫn công khai động viên Vinicius. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha khẳng định cầu thủ này có giá trị và đủ khả năng vượt qua khó khăn. Ông dự định trao cho anh cơ hội đá chính trước AEK Athens tại Champions League. Đó sẽ là bài kiểm tra quan trọng, không chỉ với phong độ mà còn với khả năng đáp ứng yêu cầu chiến thuật.

Real cần Vininius tìm lại tốc độ, sự sắc bén và quan trọng hơn là khả năng kiểm soát cảm xúc. Một ngôi sao lớn phải biết đặt lợi ích tập thể lên trên những phản ứng cá nhân. Nếu Vinicius không thể trở lại phiên bản tốt nhất, Real Madrid có quyền tìm phương án khác. Nhưng nếu giai đoạn sa sút này giúp anh nhận ra những hạn chế trong cách chơi và thái độ, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha có thể hưởng lợi lâu dài.

Mourinho bảo vệ các cầu thủ Real Madrid Ngay sau cuộc đối đầu với AS Roma tại Champions League rạng sáng 15/10, HLV Mourinho đã có những phát biểu đáng chú ý về tập thể Real Madrid và cá nhân Vinicius Junior.