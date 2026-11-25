CLB Công an Hà Nội (CAHN) không chỉ thu về những kết quả đáng chú ý tại AFC Champions League Elite mà còn nhận khoản thưởng đáng kể hơn 1 triệu USD từ đấu trường châu lục.

Văn Hậu và đồng đội đang thể hiện rất tốt ở giải đấu số 1 cấp châu lục. Ảnh: CLB Công an Hà Nội.

Theo trang Footy Rankings, CAHN hiện xếp thứ 13 trong danh sách các CLB nhận thưởng tại hệ thống giải đấu cấp CLB của Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) mùa này. Đại diện Việt Nam thu về 200.000 USD tiền thưởng thành tích và 850.000 USD phí tham dự, nâng tổng số tiền lên 1.050.000 USD (hơn 27 tỷ đồng ).

Con số này được tính toán dựa trên thành tích thi đấu và các khoản thưởng theo quy định của giải. Mùa 2026/27 đánh dấu bước thay đổi lớn trong hệ thống AFC Champions League Elite. AFC hướng tới việc nâng tầm giải đấu thông qua những điều chỉnh về thể thức, số lượng đội tham dự và cơ cấu tiền thưởng.

Theo phương án cải tổ, giải đấu mở rộng từ 24 lên 32 đội, chia thành hai khu vực Đông Á và Tây Á, mỗi khu vực có 16 CLB. Các đội thi đấu theo thể thức vòng bảng dạng league phase, mỗi đội chơi 8 trận, gồm 4 trận sân nhà và 4 trận sân khách.

Tiền thưởng của CLB CAHN sau 5 lượt trận.

Cơ cấu tiền thưởng được nâng lên đáng kể. Nhà vô địch có thể nhận 12 triệu USD , gấp ba lần mức thưởng 4 triệu USD trước đó, trong khi đội á quân nhận 4 triệu USD . Những thay này đổi kỳ vọng giúp AFC Champions League Elite gia tăng sức hút và tính cạnh tranh.

Với CAHN, khoản thu hơn 1 triệu USD là nguồn động lực đáng kể, đồng thời cho thấy giá trị kinh tế mà việc góp mặt ở sân chơi châu lục mang lại cho bóng đá Việt Nam. Nếu tiếp tục cải thiện thành tích, đại diện V.League hoàn toàn có cơ hội gia tăng nguồn thu từ đấu trường này.

Hôm 24/11, CAHN tạo nên cột mốc đáng nhớ khi đánh bại Vissel Kobe với tỷ số 3-1. Chiến thắng này giúp đại diện Việt Nam có cơ hội vào top 8 đội để vượt qua vòng phân hạng. CAHN còn 3 trận ở giải đấu để cải thiện thứ hạng, lần lượt gặp Kashiwa Reysol (1/12), Bắc Kinh Quốc An (15/1) và Johor DT (16/2).

Ngoài ra, thành tích của CAHN còn có ý nghĩa quan trọng khi giúp Việt Nam tạm vượt Singapore để trở lại vị trí thứ 7 khu vực miền Đông châu Á trên bảng xếp hạng các giải đấu cấp CLB của AFC. Việt Nam tạm chiếm lợi thế trước Singapore trong cuộc đua giành suất trực tiếp dự AFC Champions League Elite 2028/29.