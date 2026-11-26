Tối 26/11, U17 Việt Nam chính thức bị loại khỏi World Cup 2026 sau thất bại 0-2 trước U17 Mali ở bảng G.

U17 Việt Nam dừng bước ở U17 World Cup 2026.

Trận thua 0-2 trước U17 Mali khiến hành trình của U17 Việt Nam tại World Cup 2026 khép lại sớm. Đội bóng của HLV Cristiano Roland kết thúc vòng bảng với 1 điểm, hiệu số -3 và không còn khả năng cạnh tranh một vị trí trong nhóm các đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Theo thể thức giải đấu, 12 đội đứng đầu các bảng cùng 12 đội xếp thứ hai giành vé vào vòng knock-out. Tám suất còn lại được trao cho những đội đứng thứ ba có thành tích tốt. Tuy nhiên, U17 Việt Nam không thể chen chân vào nhóm này.

Tình hình ở bảng H, K hay L là lý do U17 Việt Nam bị loại. Sau hai lượt trận, U17 Romania và U17 Cameroon cùng chưa có điểm tại bảng K. Tương tự ở bảng L, U17 Nhật Bản và U17 Honduras đều trắng tay.

Tình hình ở bảng K và L khiến U17 Việt Nam bị loại.

Ở lượt đấu cuối, các đội này sẽ đối đầu trực tiếp với nhau. Trường hợp có kết quả thắng bại, ít nhất một đội trong hai cặp đấu ở bảng K, L có cơ hội giành điểm và vượt qua U17 Việt Nam trên bảng xếp hạng dành cho những đội đứng thứ ba.

Ngay cả kịch bản hai trận đấu kết thúc với tỷ số hòa cũng đủ khiến đại diện Đông Nam Á bị loại. Khi đó, U17 Romania và U17 Nhật Bản đều có 1 điểm, nhưng sở hữu hiệu số -2, tốt hơn mức -3 của U17 Việt Nam.

Tương tự với bảng H, bất kể kết quả nào cũng giúp U17 Trung Quốc hoặc U17 Fiji vượt mặt U17 Việt Nam.

Như vậy, thầy trò HLV Cristiano Roland chính thức dừng bước. Tuy nhiên, những gì họ thể hiện cũng đáng được khen ngợi khi đứng thứ 3 ở bảng G ngay trong lần đầu tham dự.

Trang chủ FIFA xác nhận U17 Việt Nam bị loại.

U17 Tanzania có thể bị đẩy xuống dưới U17 Việt Nam nếu thua đậm U17 CH Ireland ở lượt cuối. Tuy nhiên, bảng H, K và L chắc chắn có đội vượt lên U17 Việt Nam để chiếm một suất trong top 8 đội hạng 3.

Highlights U17 Việt Nam 0-2 U17 Mali Tối 26/11, đội tuyển U17 Việt Nam nhận thất bại 0-2 trước U17 Mali tại lượt trận cuối bảng G U17 World Cup 2026.

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