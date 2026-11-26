Pha Nguyễn Lực kiến tạo cho Đại Nhân trước New Zealand gợi cho U17 Việt Nam một cách tiếp cận khung thành Mali, đội mới thủng lưới một bàn sau hai trận.

Phút 58 trận gặp New Zealand, Nguyễn Lực đưa bóng qua hàng hậu vệ đúng lúc Đại Nhân tăng tốc. Tiền đạo U17 Việt Nam thoát xuống, dứt điểm gỡ hòa 2-2. Trợ lý trọng tài căng cờ báo việt vị, nhưng sau khi xem lại, trọng tài chính công nhận bàn thắng.

Trước đó, ở phút 32, Nguyễn Lực cũng tạo cho Đại Nhân một cơ hội. Lần ấy, anh chuyền vào chân để đồng đội khống chế rồi dứt điểm. Bóng đi vọt xà, nhưng pha phối hợp này đáng chú ý chẳng kém bàn gỡ. Cùng một người chuyền, cùng một người nhận, Việt Nam hai lần tìm được đường đến khung thành theo hai cách khác nhau.

Trước Mali lúc 20h ngày 26/11, thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ cần cả hai phương án. Đội đầu bảng G thắng hai trận và mới thủng lưới một bàn. Đại Nhân khó có nhiều khoảng trống nếu hậu vệ đối phương sớm đoán được anh muốn chạy về đâu.

Một nhịp ngẩng đầu của Nguyễn Lực

Ở bàn gỡ 2-2, điều khó nhất với Đại Nhân là chờ đúng lúc. Nếu xuất phát sớm hơn một nhịp, anh có thể rơi vào thế việt vị. Nếu chần chừ, trung vệ New Zealand sẽ kịp quay người đuổi theo. Đường chuyền của Nguyễn Lực vừa đúng lúc để Đại Nhân vượt lên mà vẫn đón bóng trong đà chạy.

U17 Mali chỉ thủng lưới một bàn trong hai trận thắng New Zealand và Bỉ.

Chạm trán Mali, hai cầu thủ cần giữ được sự ăn ý ấy trong điều kiện khó khăn hơn. Ở trận thắng Bỉ 2-1, Mali gỡ hòa chỉ năm phút sau khi bị dẫn rồi liên tục đẩy đối thủ lùi sâu. Nếu Việt Nam cũng phải chịu sức ép tương tự, Nguyễn Lực sẽ có ít thời gian quan sát mỗi khi nhận bóng.

Vì thế, pha bóng quyết định đôi khi nằm ở đường chuyền ngay trước khi bóng đến chân Nguyễn Lực. Nếu buộc phải quay lưng nhận bóng với đối thủ áp sát, anh khó thấy Đại Nhân đang chạy ở đâu.

Nhưng nếu một đồng đội gần đó nhận bóng trước rồi chuyền ngang sang, Nguyễn Lực có thể đón bóng trong tư thế hướng lên phía trước. Chỉ một thay đổi nhỏ về góc chuyền cũng đủ để anh nhìn thấy khoảng trống giữa trung vệ và hậu vệ biên Mali.

Đó là lúc Đại Nhân có thể tăng tốc. Một đường chạy chéo qua vai trung vệ sẽ buộc hậu vệ này vừa xoay người vừa để mắt đến bóng. Nếu Nguyễn Lực chuyền đúng đà, Đại Nhân sẽ có cơ hội dứt điểm trước khi đối thủ kịp bọc lót.

Khi Đại Nhân cần dừng lại

Mali đã có 6 điểm và chắc suất đi tiếp. Họ có thể chọn lùi đội hình, giữ hàng hậu vệ gần thủ môn và để Việt Nam cầm bóng. Khi ấy, Đại Nhân càng chạy sâu, khoảng sân để Nguyễn Lực chuyền vào càng hẹp.

Pha phối hợp ở phút 32 trước New Zealand gợi ra cách xử lý đơn giản hơn. Nếu trung vệ Mali chủ động lùi, Đại Nhân có thể dừng lại đón bóng vào chân. Khoảng cách hậu vệ vừa lùi xuống chính là phần sân Đại Nhân có thêm để khống chế, xoay người hoặc sút. Chỉ cần tiền đạo Việt Nam làm được điều ấy một lần, đối thủ sẽ phải cân nhắc có nên tiếp tục lùi ở tình huống sau.

Đại Nhân cũng cần người theo kịp khi đường chạy kéo anh lệch ra biên. Trước New Zealand, Duy Khang ghi bàn gỡ 3-3 nhờ có mặt kịp lúc để đánh đầu sau khi thủ môn đẩy cú sút của Hiệp Đại Việt Nam. Nếu có đồng đội băng vào giữa trước Mali, Đại Nhân có thể căng ngang hoặc trả bóng ngược ra thay vì cố sút từ góc hẹp.

U17 Việt Nam ghi 5 bàn sau hai lượt trận nhưng vẫn đang tìm chiến thắng đầu tiên tại U17 World Cup 2026.

Việt Nam và Mali cùng ghi 5 bàn sau hai lượt, nhưng một đội mới có một điểm, đội kia đã giành vé đi tiếp. Sức ép phải thắng dễ khiến Việt Nam vội đưa bóng lên mỗi lần đoạt lại.

Bài học từ trận New Zealand là Đại Nhân có thể tạo cơ hội ngay cả khi anh chậm lại. Nếu buộc được trung vệ Mali bước lên vì ngại anh xoay người dứt điểm, Việt Nam sẽ tự mở ra khoảng trống cho đường chuyền mà Nguyễn Lực chờ đợi.