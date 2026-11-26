Phán quyết Bosman cùng sự trỗi dậy của những kẻ môi giới khiến thị trường chuyển nhượng Anh trở nên bất ổn, buộc Premier League phải tìm cách giới hạn thời gian mua bán cầu thủ.

Thế nhưng nhiều câu lạc bộ chịu ảnh hưởng của các ông trùm môi giới đã không chấp thuận kiến nghị ấy, và thế là Giải Ngoại hạng gặp phải tình cảnh tiền hoa hồng dành cho môi giới chuyển nhượng leo lên tới mức 13% giá trị mọi vụ chuyển nhượng ở Anh.

Theo tính toán của UEFA, số tiền hoa hồng ấy đạt mức hàng chục triệu bảng mỗi mùa giải. Phán quyết của phiên tòa xử vụ Bosman từ năm 1995 cũng góp phần làm cho quyền lực nghiêng về phía các cầu thủ. Sự tồn tại của dịch vụ môi giới tự do đã tạo ra một cái mốc mới khá là lạ lùng trong vòng đời của một bản hợp đồng: mốc còn-mười-tám-tháng-nữa.

Dù không phải là một cột mốc chính thức, nhưng đó là thời điểm mà các câu lạc bộ nhận ra rằng họ cần phải tiếp tục ký hợp đồng mới để ràng buộc cầu thủ - ở một mức độ nào đó có thể - hoặc là đối diện với nguy cơ bỏ mất quyền bán cầu thủ, vì anh ta sẽ ra đi tự do khi hợp đồng hết hạn.

Chuyện điên rồ đó xưa kia được phép diễn ra quanh năm. Không hề có giới hạn về chuyện khi nào thì hai câu lạc bộ mới được quyền giao dịch và chuyển nhượng - nên coi như các cầu thủ luôn được “bày bán” quanh năm.

Phán quyết Bosman giúp quyền lực nghiêng về cầu thủ.

Từ đầu thập niên 1990, Giải Ngoại hạng đã cố gắng kiểm soát lại tình hình ấy, và người đi đầu trong các nỗ lực kiểm soát chuyển nhượng là huấn luyện viên Terry Venables của Tottenham.

“Ý tưởng của Terry là huấn luyện viên chỉ nên chú tâm vào công tác huấn luyện, dành thời gian với cầu thủ của mình chứ không đi sục sạo tìm mua cầu thủ mới, không đánh đuổi các đại diện môi giới và cũng không cần lo chuyện cầu thủ đội nhà muốn rời đi,” Giám đốc Điều hành Rick Parry của Giải Ngoại hạng khi ấy đã diễn đạt lại như vậy.

Ý tưởng này đi kèm với lời đề nghị thu hẹp thời gian chuyển nhượng vào những kỳ hạn nhất định, nhưng chúng đã bị đánh bại với tỷ số suýt soát trong cuộc bỏ phiếu của các ông chủ câu lạc bộ, và do đó bị bác bỏ.

N hững người bỏ phiếu chống chính là ông chủ của các đội bóng nhỏ, vì họ muốn giữ cơ hội bán cầu thủ ở giữa mùa giải nếu gặp phải tình huống cần nhanh chóng huy động tiền mặt. Thế nhưng quyết định bác bỏ việc giới hạn thời gian chuyển nhượng lại chưa phải quyết định sau cùng.