Chiến thắng 3-1 trước Vissel Kobe của Nhật Bản không chỉ mang ý nghĩa về mặt chuyên môn, mà còn tạo cú hích quan trọng cho bóng đá Việt Nam.

CAHN giúp bóng đá Việt Nam tạm vượt Singappore.

Theo cách tính điểm hiện tại, Việt Nam tạm vượt Singapore để trở lại vị trí thứ 7 khu vực miền Đông châu Á trên bảng xếp hạng các giải đấu cấp CLB của AFC, tạm chiếm lợi thế trước Singapore trong cuộc đua giành suất tham dự AFC Champions League Elite 2028-29.

Chiến thắng trước Vissel Kobe tạo bước ngoặt trên bảng xếp hạng AFC

Trước khi Công an Hà Nội (CAHN) đánh bại Vissel Kobe, bóng đá Việt Nam đứng thứ 8 khu vực miền Đông châu Á trên bảng xếp hạng AFC Club Competitions Ranking, với tổng điểm tích lũy trong 8 mùa gần nhất là 37.241 điểm. Thành tích này khiến Việt Nam tạm đứng sau Singapore, nền bóng đá đang có 38.088 điểm.

Khoảng cách giữa hai nền bóng đá là 0.847 điểm. Đây không phải con số quá lớn, nhưng đủ khiến bóng đá Việt Nam phải đối diện nguy cơ tiếp tục vắng mặt ở sân chơi cấp CLB danh giá nhất châu Á.

Trong hoàn cảnh đó, chiến thắng 3-1 của CAHN trước Vissel Kobe mang ý nghĩa vượt ra ngoài khuôn khổ một trận đấu. Đại diện Việt Nam giành trọn 3 điểm thành tích nhờ chiến thắng ở vòng phân hạng AFC Champions League Elite, đồng thời đóng góp trực tiếp vào hệ số của bóng đá Việt Nam.

Theo phương pháp tính điểm của AFC, thành tích của các CLB tại vòng đấu chính thức được tính bình quân trên số đội tham dự của mỗi liên đoàn. Việt Nam có hai đại diện góp mặt ở vòng đấu chính thức các giải cấp CLB châu Á mùa này, gồm CAHN tại ACLE và Thể Công Viettel tại AFC Champions League Two (ACL Two).

Do đó, chiến thắng của CAHN giúp Việt Nam được cộng thêm khoảng 1.5 điểm vào thành tích mùa giải hiện tại. Từ mức 37.241 điểm, tổng điểm tích lũy của bóng đá Việt Nam tăng lên khoảng 38.741 điểm.

Như vậy, Việt Nam tạm vượt Singapore 0.653 điểm (38.741 so với 38.088), qua đó vươn lên vị trí thứ 7 khu vực miền Đông châu Á trên bảng xếp hạng tính đến thời điểm sau trận đấu.

Đây là tín hiệu tích cực đối với bóng đá Việt Nam, bởi thứ hạng tại AFC Club Competitions Ranking có ảnh hưởng trực tiếp đến việc phân bổ suất tham dự các giải đấu cấp CLB châu lục trong những mùa tiếp theo. Việc cải thiện hệ số không chỉ giúp Việt Nam nuôi hy vọng trở lại ACLE mà còn tạo thêm cơ hội để các CLB trong nước được thi đấu ở môi trường có chất lượng chuyên môn cao hơn.

CAHN đã có một trận đấu quả cảm

Không thể chỉ trông chờ CAHN, Thể Công Viettel cần cải thiện thành tích

Chiến thắng trước Vissel Kobe cho thấy một CLB Việt Nam hoàn toàn có thể tạo dấu ấn trước những đối thủ đến từ các nền bóng đá hàng đầu châu Á. Nhưng để duy trì vị trí trong nhóm cạnh tranh suất dự ACLE, bóng đá Việt Nam không thể chỉ trông chờ vào một đại diện.

Vai trò của Thể Công Viettel tại AFC Champions League Two vì thế cũng rất quan trọng. Đội bóng áo lính là đại diện còn lại của Việt Nam ở đấu trường châu lục mùa này, nhưng thành tích sau 4 trận vòng bảng chưa thực sự khả quan khi mới giành được 1 điểm.

Nếu CAHN đang tạo ra cú hích cho hệ số bóng đá Việt Nam bằng những chiến thắng trước các đối thủ mạnh, Thể Công Viettel cần nỗ lực nhiều hơn để cải thiện kết quả ở những lượt trận còn lại. Mỗi chiến thắng hay trận hòa đều có thể đóng góp thêm điểm số cho Việt Nam, đặc biệt trong cuộc đua với Singapore và các nền bóng đá khác ở khu vực miền Đông.

Nếu tối nay, Thể Công Viettel để thua trên sân của Melbourne Victory, còn hai đội bóng của Singapore kiếm từ 2 điểm trở lên, nền bóng đá của đảo quốc sư tử lại vượt lên. Vào chiều 25/11, Lion City Sailors làm khách trên sân BG Pathum của Thái Lan, còn Tampines Rovers Singapore tiếp Shanghai Shenhua của Trung Quốc. Thật trớ trêu khi hôm nay, CĐV bóng đá Việt Nam sẽ phải cầu mong cho các đội của Thái Lan và Trung Quốc giành chiến thắng.