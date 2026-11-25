Hơn 55.000 lượt thảo luận trên mạng xã hội cùng những khán đài đông kín cho thấy sức hút của Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X tại TP.HCM.

Đại hội Thể thao toàn quốc thu hút được sự chú ý trên cả mạng xã hội lẫn trên khán đài. Ảnh: Duy Hiệu.

Theo thống kê của Socialite, đơn vị chuyên đo lường và phân tích dữ liệu mạng xã hội, Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X ghi nhận 55.038 lượt thảo luận trong giai đoạn từ ngày 16 đến 22/11. Sự kiện xếp thứ hai trong bảng xếp hạng "Top 8 sự kiện và chiến dịch thương hiệu nổi bật tuần", chỉ sau chương trình Mỹ Tâm Live Concert See The Light Day 2 với 62.346 lượt thảo luận.

Đáng chú ý, đại hội vượt qua nhiều sự kiện văn hóa, giải trí và chiến dịch quảng bá của các thương hiệu lớn.

Sức hút từ những cuộc tranh tài

Sự chú ý dành cho đại hội không chỉ thể hiện qua những con số trên mạng xã hội mà còn hiện diện tại các địa điểm thi đấu. Nhiều nhà thi đấu thu hút đông đảo khán giả, tạo nên bầu không khí sôi động ở các môn thể thao từ hiện đại đến truyền thống.

Tại môn cầu lông, khán giả được chứng kiến những trận đấu hấp dẫn kéo dài ba ván giữa các tay vợt hàng đầu như Nguyễn Tiến Minh, Nguyễn Tất Duy Lợi, Nguyễn Thùy Linh... Trên đường đua xanh, nổi bật phải nhắc đến sự trở lại của "Tiểu tiên cá" Nguyễn Thị Ánh Viên.

Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên quay trở lại thi đấu sau nhiều năm vắng bóng. Ảnh: Duy Hiệu.

Các môn võ thuật tạo nên điểm nhấn riêng nhờ tính đối kháng và sự kịch tính. MMA, boxing cùng những bộ môn truyền thống như vovinam và võ cổ truyền đều nhận được sự quan tâm của người hâm mộ.

Hơn 400 vận động viên vovinam tranh tài tại nhà thi đấu phường Chánh Hưng, trong khi môn võ cổ truyền quy tụ 319 võ sĩ tại nhà thi đấu phường Tân Thuận. Đoàn chủ nhà TP.HCM giành 8 huy chương vàng môn vovinam, qua đó dẫn đầu thành tích toàn đoàn.

Theo ông Nguyễn Nam Nhân, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, sức hấp dẫn của một môn thể thao không phụ thuộc hoàn toàn vào yếu tố hiện đại hay truyền thống. Điều quan trọng nằm ở cách tổ chức, giới thiệu và truyền thông. Những nội dung như kéo co, vovinam hay võ cổ truyền vẫn có thể thu hút đông đảo khán giả nếu được tổ chức chuyên nghiệp và đầu tư phù hợp.

Để có được không khí sôi động trên các khán đài và bảo đảm hoạt động thi đấu diễn ra thông suốt, TP.HCM đã huy động lực lượng từ nhiều sở, ngành, địa phương. Công tác tổ chức được triển khai đồng bộ, hướng đến mục tiêu không chỉ bảo đảm chuyên môn mà còn mang lại trải nghiệm tốt cho vận động viên và người hâm mộ.

Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 quy tụ đông đảo vận động viên và người hâm mộ, đòi hỏi TP.HCM huy động nguồn lực lớn để bảo đảm công tác tổ chức. Ảnh: Hoài Bảo.

Huy động tổng lực

Với quy mô 36 đoàn thể thao, đại hội được tổ chức trên địa bàn rộng, trải dài từ TP.HCM đến Bình Dương và Vũng Tàu. Sự kiện phục vụ hơn 12.000 vận động viên, cán bộ, huấn luyện viên và trọng tài, cùng lượng lớn khán giả. Đây là bài toán lớn về nhân lực, cơ sở vật chất, an ninh và hậu cần đối với đơn vị đăng cai.

Ông Nguyễn Nam Nhân cho biết TP.HCM xác định tổ chức đại hội là nhiệm vụ chung của toàn hệ thống chính trị, không chỉ riêng ngành thể thao. Bên cạnh 7 tiểu ban thuộc Ban Tổ chức Trung ương, UBND TP.HCM thành lập 9 tiểu ban phục vụ đại hội, do lãnh đạo các sở, ngành trực tiếp phụ trách.

Các lực lượng được phân công theo từng lĩnh vực, từ bảo đảm an ninh, phòng cháy chữa cháy, y tế, an toàn thực phẩm đến lưu trú và hậu cần. Đội ngũ tình nguyện viên cũng tham gia hướng dẫn, hỗ trợ khán giả và phân luồng giao thông tại các địa điểm thi đấu.

Bên cạnh chất lượng chuyên môn, thành phố chú trọng trải nghiệm của người hâm mộ. Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM đánh giá khán giả là một phần quan trọng tạo nên thành công của đại hội. Vì vậy, công tác phục vụ cần được quan tâm tương xứng với việc tổ chức các cuộc tranh tài, để người dân thực sự trở thành một phần của ngày hội thể thao.