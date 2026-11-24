Nguyễn Thị Ánh Viên (đoàn Quân đội) giành huy chương vàng nội dung 100 m ngửa nữ với thành tích 1 phút 02 giây 75, phá kỷ lục đại hội cũ do chính cô lập năm 2018 là 1 phút 03 giây 71. Đây cũng là tấm huy chương vàng cá nhân đầu tiên của cô tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026.

Huyền Trân dẫn đầu vòng loại với thông số 1 phút 07 giây 11. Tuy nhiên, cô không thể duy trì lợi thế khi bước vào cuộc đua huy chương và chỉ cán đích ở vị trí thứ tư.

Trong khi đó, Nguyễn Ngọc Thủy Tiên về nhì ở nội dung 100 m ngửa nữ với thành tích 1 phút 03 giây 54, giành huy chương bạc. Kết quả này vẫn chưa đủ để vượt qua Ánh Viên trong cuộc đua đến tấm huy chương vàng.

Trước chiến thắng ở nội dung 100 m ngửa, Ánh Viên cùng đội tiếp sức nữ Quân đội đã giành huy chương vàng nội dung 4x200 m tự do nữ. Đây là một trong những dấu ấn của cô tại kỳ đại hội năm nay.

Trước đó, ở nội dung 200 m ếch vào tối ngày 22/11, Ánh Viên giành được tấm huy chương bạc. Cô xếp sau Võ Thị Mỹ Tiên, người giành huy chương vàng ở nội dung này.

Với hai huy chương vàng và một huy chương bạc, Ánh Viên có màn trở lại đáng chú ý tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026. Chiến thắng ở nội dung 100 m ngửa cùng kỷ lục mới là điểm nhấn trong hành trình tái xuất của "Tiểu tiên cá".

Sau tấm huy chương vàng tiếp sức 4x200 m tự do, huy chương bạc 200 m hỗn hợp và chiến thắng ở nội dung 100 m ngửa, hành trình của Ánh Viên tại đại hội vẫn chưa khép lại. Nữ kình ngư còn ba nội dung cá nhân phía trước, gồm 50 m ngửa (25/11), 200 m tự do (26/11) và 200 m ngửa (27/11). Đây là cơ hội để cô tiếp tục cải thiện thành tích, đồng thời hướng đến những tấm huy chương tiếp theo trong lần trở lại đường đua xanh sau 4 năm vắng bóng.

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