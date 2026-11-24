Trọng tài từ chối thổi phạt đền cho U17 Việt Nam sau khi xem lại tình huống bóng chạm tay của Keigo Shimokawa trong trận hòa 3-3 U17 New Zealand tại U17 World Cup 2026 tối 23/11.

Highlights U17 Việt Nam 3-3 U17 New Zealand Tối 23/11, U17 Việt Nam hòa U17 New Zealand với tỷ số 3-3 tại lượt trận thứ hai bảng G U17 World Cup 2026.

Phút 85 trong trận hòa 3-3 giữa U17 Việt Nam và U17 New Zealand, ban huấn luyện Việt Nam yêu cầu trọng tài xem lại tình huống bóng chạm tay hậu vệ Keigo Shimokawa trong vùng cấm. Sau khi theo dõi hình ảnh qua hệ thống Football Video Support (FVS), trọng tài quyết định không cho U17 Việt Nam hưởng phạt đền.

Ở tình huống này, Shimokawa ngã xuống và chống tay lên mặt sân để đỡ cơ thể. Cánh tay được sử dụng để giữ thăng bằng trong động tác ngã, không vươn ra bất thường nhằm cản bóng.

Điều 12 trong Luật thi đấu bóng đá do Hội đồng Luật bóng đá quốc tế (IFAB) ban hành quy định không phải mọi tình huống bóng chạm tay đều bị thổi phạt. Lỗi xảy ra khi cầu thủ cố ý dùng tay chơi bóng hoặc để cánh tay ở vị trí khiến cơ thể mở rộng một cách bất thường, không phù hợp với chuyển động trong tình huống cụ thể.

IFAB cũng nêu rõ trường hợp cầu thủ ngã và bóng chạm cánh tay dùng để chống đỡ cơ thể, nằm giữa thân người và mặt sân, không bị xem là lỗi chạm tay. Tuy nhiên, ngoại lệ này không áp dụng nếu cầu thủ dang tay sang ngang hoặc đưa tay lên cao, khiến cơ thể mở rộng bất thường.

Do đó, việc bóng chạm tay Shimokawa không đồng nghĩa U17 Việt Nam đương nhiên được hưởng phạt đền. Trọng tài đánh giá cánh tay của hậu vệ New Zealand nằm trong tư thế chống đỡ tự nhiên khi ngã nên giữ nguyên quyết định ban đầu.

Trước đó, FVS cũng được sử dụng ở phút 58, U17 Việt Nam yêu cầu xem lại tình huống Lê Trọng Đại Nhân bị trọng tài biên căng cờ báo việt vị. Sau khi kiểm tra, trọng tài thay đổi quyết định và công nhận bàn thắng gỡ hòa 2-2.

Ở phút 90+6, sau bàn đánh đầu gỡ hòa 3-3 của Duy Khang, U17 New Zealand cũng yêu cầu xem lại tình huống đội trưởng Ethan Dyer cho rằng bị phạm lỗi trong vùng cấm. Hình ảnh quay chậm cho thấy hai cầu thủ không có va chạm, khiến trọng tài tiếp tục từ chối thổi phạt đền.

Có thể thấy FVS đã tác động đáng kể tới diễn biến trận đấu giữa U17 Việt Nam và U17 New Zealand. Đây là hệ thống công nghệ ứng dụng cho U17 World Cup, giải đấu không sử dụng VAR.

Dù không được hưởng phạt đền, U17 Việt Nam vẫn giành được trận hòa trước U17 New Zealand tại U17 World Cup 2026. Ảnh: VFF.

FVS là hệ thống hỗ trợ trọng tài bằng video do FIFA phát triển, hướng đến những giải đấu chưa đủ điều kiện về tài chính và cơ sở hạ tầng để triển khai VAR. Khác với VAR, FVS không có tổ trọng tài video chuyên trách theo dõi trận đấu và tự động kiểm tra mọi tình huống có thể ảnh hưởng đến kết quả. Thay vào đó, quyền yêu cầu xem lại thuộc về HLV trưởng hai đội.

Theo hướng dẫn của FIFA, mỗi đội có hai lượt yêu cầu xem lại trong một trận đấu. Nếu trọng tài thay đổi quyết định theo đề nghị, đội bóng được giữ lại lượt yêu cầu đó. HLV phải ra hiệu bằng cách xoay ngón tay trên không và đưa thẻ yêu cầu cho trọng tài thứ tư ngay sau tình huống. Cầu thủ cũng có thể đề nghị HLV sử dụng quyền này.

FVS chỉ áp dụng với 4 nhóm tình huống gồm công nhận hoặc không công nhận bàn thắng, có hoặc không có phạt đền, thẻ đỏ trực tiếp và nhận diện nhầm cầu thủ. Thẻ vàng thứ hai không thuộc diện xem xét. Sau khi tiếp nhận yêu cầu, trọng tài chính trực tiếp đến màn hình bên ngoài đường biên để xem lại hình ảnh với sự hỗ trợ của nhân viên vận hành. Quyết định cuối cùng vẫn thuộc về trọng tài chính.

FIFA lần đầu thử nghiệm FVS tại Blue Stars/FIFA Youth Cup ở Thụy Sĩ vào tháng 5/2024. Hệ thống sau đó được áp dụng tại U20 World Cup nữ và U17 World Cup nữ năm 2024, U20 World Cup nam, U17 World Cup nam và U17 World Cup nữ năm 2025. Trong mùa giải 2025/26, công nghệ này tiếp tục được mở rộng sang Serie C của Italy, Liga F và giải Hạng Ba của Tây Ban Nha. U17 World Cup 2026 là kỳ giải thứ hai liên tiếp áp dụng FVS.

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