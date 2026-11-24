U17 Việt Nam đã tạo ra hàng loạt dấu mốc đáng nhớ cho thể thao nước nhà ở một kỳ World Cup bóng đá 11 người. Trước đó, U20 Việt Nam và tuyển nữ từng dự giải thế giới nhưng đều không ghi được bàn. Giờ đây, Đại Nhân cùng đồng đội đã có đến 5 lần làm tung mành lưới đối thủ chỉ sau hai trận.