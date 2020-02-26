U17 Mali thắng Bỉ 2-1 sau khi bị dẫn trước, qua đó giành 6 điểm sau hai lượt trận bảng G World Cup U17 2026.

U17 Mali ngược dòng đánh bại Bỉ 2-1, giành chiến thắng thứ hai liên tiếp tại World Cup U17 2026.

Tối 23/11, Niels Filippo đưa U17 Bỉ vượt lên ở phút 13. Song, Mali không để đối thủ kiểm soát lợi thế lâu. Djigui Koïta gỡ hòa năm phút sau, trước khi Yaya Niang ghi bàn quyết định ở phút 67.

Màn ngược dòng có ý nghĩa hơn ba điểm. Bỉ từng khiến Việt Nam trả giá sau khi thủng lưới trước ở trận ra quân; lần này, họ lại mở tỷ số nhưng không bảo vệ được thành quả. Mali phản ứng nhanh sau bàn thua, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng rồi tận dụng cơ hội để kết liễu đối thủ.

Đội bóng châu Phi nối tiếp chiến thắng 3-0 trước New Zealand, nâng thành tích lên 6 điểm. Với khoảng cách hiện tại, Mali chắc chắn kết thúc vòng bảng trong top hai: ngay cả khi thua Việt Nam, họ vẫn có 6 điểm, trong khi Việt Nam chỉ có thể đạt tối đa 4. Bỉ có thể bắt kịp điểm số nếu thắng New Zealand, nhưng Mali không còn nguy cơ rơi khỏi hai vị trí dẫn đầu.

Trận cuối ngày 26/11 vì thế mang ý nghĩa khác nhau với hai đội. Mali đã có vé knock-out; Việt Nam vẫn phải tranh suất. Theo thể thức, hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng tám đội thứ ba có thành tích tốt nhất vào vòng 32 đội.

Việt Nam và New Zealand hiện cùng có 1 điểm, còn Bỉ có 3. Nếu thắng Mali, Việt Nam sẽ lên 4 điểm và có cơ hội cạnh tranh suất đi tiếp, dù thứ hạng cuối còn phụ thuộc trận Bỉ-New Zealand và thành tích các đội đứng thứ ba ở những bảng khác. Một trận hòa chỉ đưa Việt Nam lên 2 điểm, chưa đủ bảo đảm điều gì; thất bại sẽ khiến đội rơi vào thế rất khó.

Mali cũng không có lý do để buông trận cuối. Kết quả có thể ảnh hưởng đến vị trí chung cuộc và đối thủ ở vòng knock-out. Với Việt Nam, thử thách nằm ở việc đối đầu một đội đã thắng cả hai trận và vừa chứng minh khả năng đứng dậy sau khi bị dẫn. Lượt cuối sẽ đòi hỏi thầy trò Cristiano Roland vừa giữ được sự chắc chắn, vừa tận dụng cơ hội tốt hơn so với trận thua Bỉ.