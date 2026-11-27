Anika Neuer chia sẻ thông điệp gay gắt về hành vi phản bội phụ nữ mang thai, giữa lúc thủ môn Bayern Munich bị đồn có quan hệ với một nữ chuyên gia vật lý trị liệu.

Neuer bị đồn có quan hệ với nữ chuyên gia vật lý trị liệu 23 tuổi tại Brazil.

"Phản bội một người phụ nữ đang mang thai là hành động độc ác ở một cấp độ hoàn toàn khác", Anika Neuer viết trên mạng xã hội. Bài đăng của cô nhanh chóng thu hút sự chú ý trong bối cảnh cuộc hôn nhân với Manuel Neuer được cho là đổ vỡ sau khi cặp đôi đón con thứ hai vào tháng 8.

Anika chia sẻ lại một thông điệp dài, trong đó chỉ trích những người đàn ông phản bội bạn đời khi họ đang mang thai và cần được quan tâm, chăm sóc.

"Cô ấy đang mang trong mình đứa con của bạn, chứng kiến cơ thể thay đổi, chịu đựng mệt mỏi và những khó khăn của thai kỳ. Trong khi đó, bạn lại dành thời gian cho một người khác", thông điệp có đoạn.

Bài viết tiếp tục nhấn mạnh: "Đó không phải là một sai lầm. Đó là lựa chọn ích kỷ, vô cảm và thiếu tôn trọng".

Dù không trực tiếp nhắc tên Neuer, chia sẻ của Anika xuất hiện đúng thời điểm thủ môn Bayern Munich vướng tin đồn có quan hệ tình cảm với một phụ nữ khác.

Theo Bild, Neuer được bắt gặp xuất hiện tại Brazil cùng một phụ nữ 23 tuổi, được cho là chuyên gia vật lý trị liệu từng làm việc với anh. Truyền thông Đức cũng đưa tin hai người từng ở bên nhau tại Sicily vào cuối tháng 9.

Những thông tin này làm dấy lên nghi vấn về mối quan hệ giữa thủ môn người Đức và người phụ nữ nói trên. Tuy nhiên, chưa có xác nhận độc lập về việc Neuer ngoại tình.

Trước đó, truyền thông Đức đưa tin Neuer và Anika chia tay không lâu sau khi đón con thứ hai vào tháng 8. Cặp đôi kết hôn năm 2023 và có hai con trai. Con đầu lòng của họ, Luca, chào đời vào tháng 3/2024.

Anika, 26 tuổi, từng là vận động viên bóng ném chuyên nghiệp. Năm 2025, cô quyết định tạm dừng sự nghiệp để dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình.

Neuer được cho là sang Brazil nghỉ ngơi và phục hồi sau khi bị rách một phần gân ở bàn chân phải trong trận Bayern Munich gặp Mainz hôm 7/11.

SunSport cho biết đã liên hệ với thủ môn 40 tuổi để đề nghị bình luận về những thông tin liên quan đến đời tư, nhưng chưa nhận được phản hồi.

Hiện Neuer và Anika chưa công khai xác nhận nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân rạn nứt. Bài đăng của Anika cũng không trực tiếp cáo buộc chồng ngoại tình.