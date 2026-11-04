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Thể thao

Neuer đi vào lịch sử Champions League

  • Thứ tư, 4/11/2026 06:36 (GMT+7)
  • 47 phút trước

Rạng sáng 4/11, Manuel Neuer vượt mặt Lionel Messi để độc chiếm vị trí thứ ba trong danh sách những cầu thủ ra sân nhiều nhất lịch sử Champions League.

Neuer là cầu thủ Đức ra sân nhiều nhất lịch sử Champions League.

Thủ thành Manuel Neuer tạo thêm dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp khi cùng Bayern Munich thắng Atletico Madrid 2-0 ở lượt trận thứ 4 vòng phân hạng Champions League. Việc được điền tên vào đội hình xuất phát giúp ngôi sao người Đức nâng tổng số lần ra sân tại đấu trường danh giá nhất châu Âu lên 164 trận.

Theo thống kê của Squawka, Neuer chính thức trở thành cầu thủ Đức có số lần thi đấu nhiều nhất lịch sử Champions League. Anh vượt qua người đồng đội cũ Thomas Muller, người khép lại thành tích ở con số 163 trận.

Không chỉ thiết lập cột mốc ở cấp độ quốc gia, Neuer còn tạo bước tiến trên bảng xếp hạng mọi thời đại. Với 164 lần xuất hiện, thủ môn Bayern Munich vượt qua Lionel Messi và Muller, cùng có 163 trận, để vươn lên vị trí thứ ba.

Neuer duy trì phong độ và vị thế trong suốt nhiều năm, trở thành nhân tố quan trọng trong hành trình chinh phục các danh hiệu của Bayern Munich cũng như đội tuyển Đức.

Dù vậy, Cristiano Ronaldo vẫn là cái tên ở một đẳng cấp khác trên bảng thống kê này. Siêu sao người Bồ Đào Nha giữ kỷ lục với 183 lần ra sân tại Champions League, nhiều hơn Neuer 19 trận. Xếp thứ hai là huyền thoại Iker Casillas với 177 lần góp mặt.

Khoảng cách với Ronaldo vẫn còn khá lớn, nhưng Neuer vượt qua nhiều tên tuổi lừng lẫy để ghi dấu ấn trong lịch sử giải đấu.

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Minh Nghi

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