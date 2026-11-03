Bước tiến mới của con trai Ronaldo

Cristiano Ronaldo Jr. lần đầu được triệu tập lên tuyển U17 Bồ Đào Nha, mở ra cột mốc đáng nhớ trong hành trình nối nghiệp người cha huyền thoại.

Con trai Ronaldo (trái) được lên tuyển U17 Bồ Đào Nha.

Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha xác nhận Ronaldo Jr. (tên đăng ký Cristiano dos Santos) có tên trong danh sách U17 chuẩn bị tham dự vòng loại giải vô địch châu Âu. Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano cũng chia sẻ thông tin trên mạng xã hội, gọi đây là cột mốc đặc biệt đối với gia đình Ronaldo.

Sinh năm 2010, Ronaldo Jr. hiện khoác áo đội trẻ Al Nassr tại Saudi Arabia. Trước đó, cầu thủ 16 tuổi từng trưởng thành qua các học viện của Real Madrid, Juventus và MU, tương ứng với những đội bóng mà cha anh từng thi đấu. Anh thường xuyên được xếp đá chính và liên tục góp mặt ở các cấp độ trẻ của bóng đá Bồ Đào Nha.

Ronaldo Jr. gây chú ý nhờ khả năng săn bàn ấn tượng, hiệu suất gần hai bàn mỗi trận ở một số cấp độ bóng đá trẻ. Tiền đạo này sở hữu thể hình vượt trội so với nhiều đồng đội cùng trang lứa. Anh được đánh giá cao ở khả năng không chiến, tranh chấp và làm tường. Bên cạnh đó, kỹ năng chọn vị trí, đọc tình huống cùng khả năng sử dụng tốt cả hai chân cũng là những điểm mạnh đáng chú ý.

Nhờ sự tiến bộ nhanh chóng, Ronaldo Jr. từng được thi đấu cùng những cầu thủ lớn hơn mình một hoặc hai tuổi. Đáng chú ý, Cristiano Ronaldo được cho là rất chú trọng việc rèn luyện con trai theo môi trường chuyên nghiệp, từ chế độ dinh dưỡng, tập luyện đến kỷ luật sinh hoạt.

Trong quá khứ, siêu sao người Bồ Đào Nha bày tỏ mong muốn có ngày được thi đấu chung đội bóng với con trai cả. Nếu điều đó trở thành hiện thực, đây sẽ là khoảnh khắc đặc biệt trong sự nghiệp của cả hai cha con.

Trong khi Ronaldo Jr. tiến thêm một bước trên hành trình phát triển, người cha 41 tuổi chưa có ý định giải nghệ. CR7 tiếp tục theo đuổi mục tiêu chạm mốc 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp khi chỉ còn cách cột mốc lịch sử này 15 pha lập công.

Việc con trai lần đầu được triệu tập lên tuyển U17 mở ra chương mới trong hành trình bóng đá của gia đình Ronaldo. Người hâm mộ có thêm lý do chờ đợi ngày hai cha con cùng xuất hiện trên sân cỏ trong màu áo một đội bóng.