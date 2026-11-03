Messi, Ronaldo được đề cử Đội hình hay nhất năm có phải trò PR?

Việc Cristiano Ronaldo và Lionel Messi cùng xuất hiện trong danh sách 26 cầu thủ tranh suất góp mặt ở Đội hình tiêu biểu thế giới năm 2026 của FIFPRO gây không ít chú ý.

Ronaldo và Messi vẫn là 2 cái tên thu hút

Ở thời điểm mà bóng đá thế giới chứng kiến sự trỗi dậy của một thế hệ ngôi sao mới, việc hai cầu thủ đã bước qua thời kỳ đỉnh cao vẫn có tên trong cuộc cạnh tranh đội hình tiêu biểu dễ tạo cảm giác FIFPRO đang dựa vào sức hút thương mại của những thương hiệu bóng đá lớn nhất thế giới.

19.806 cầu thủ tham gia bỏ phiếu, không phải một chiến dịch PR

Những nghi ngờ càng được chú ý khi Ronaldo hiện thi đấu tại Saudi Arabia, giải đấu có chất lượng chuyên môn và mức độ cạnh tranh thường xuyên bị đặt lên bàn cân với các giải hàng đầu châu Âu. Phong độ của tiền đạo người Bồ Đào Nha cũng nhiều lần trở thành chủ đề tranh luận trên truyền thông. Trong khi đó, Messi đang chơi bóng tại Mỹ, một môi trường có tính cạnh tranh khác biệt so với những sân chơi hàng đầu châu Âu.

Tuy nhiên, nếu nhìn vào cơ chế bình chọn, việc hai ngôi sao này góp mặt không phải là câu chuyện quảng bá hình ảnh. Theo FIFPRO, danh sách đề cử được hình thành từ lá phiếu của 19.806 cầu thủ nam chuyên nghiệp đến từ 73 quốc gia. Đây là điểm khác biệt cốt lõi của giải thưởng: những người trực tiếp thi đấu, đối đầu và quan sát các đồng nghiệp trên sân mới là người quyết định ai xứng đáng được vinh danh.

Thay vì dựa vào đánh giá của một hội đồng chuyên gia, nhà báo hay huấn luyện viên, FIFPRO trao quyền lựa chọn cho chính cộng đồng cầu thủ chuyên nghiệp. Điều này tạo nên một góc nhìn đặc biệt, bởi cầu thủ không chỉ đánh giá một cá nhân qua số bàn thắng, danh hiệu hay những khoảnh khắc nổi bật trên truyền thông, mà còn có thể nhìn nhận đóng góp chiến thuật, khả năng tạo ảnh hưởng và những yêu cầu chuyên môn mà người ngoài cuộc khó cảm nhận đầy đủ.

Vì vậy, sự hiện diện của Messi và Ronaldo cần được đặt trong hệ quy chiếu của một cuộc bình chọn có quy mô quốc tế, thay vì vội vàng xem đó là chiêu trò khai thác danh tiếng.

Cả hai vẫn là tấm gương cho các đồng nghiệp.

Khi đồng nghiệp là người đánh giá, Messi và Ronaldo vẫn có giá trị riêng

Trong hệ thống các giải thưởng bóng đá cá nhân, mỗi cơ chế bình chọn đều có những ưu điểm và giới hạn nhất định. Quả bóng vàng châu Âu chủ yếu dựa trên lá phiếu của các nhà báo thể thao. Đây là phương thức có tính chuyên môn và khả năng bao quát rộng, nhưng cũng khó tránh khỏi tác động từ truyền thông, các chiến dịch vận động hình ảnh và sức hút của những câu chuyện bên ngoài sân cỏ. Những cầu thủ thường xuyên xuất hiện trên các mặt báo hoặc tạo ra hiệu ứng truyền thông lớn đôi khi có lợi thế nhất định trong nhận thức của người bình chọn.

Trong khi đó, các giải thưởng dựa nhiều vào bình chọn của người hâm mộ lại phản ánh sức hút và mức độ yêu thích của cầu thủ. Tuy nhiên, sự yêu mến đôi khi khiến kết quả chịu ảnh hưởng bởi cảm xúc, lượng người theo dõi và cộng đồng cổ động viên đông đảo, thay vì hoàn toàn dựa trên hiệu suất chuyên môn.

FIFPRO lựa chọn một hướng tiếp cận khác: để cầu thủ chuyên nghiệp bỏ phiếu cho đồng nghiệp. Đây không phải cơ chế hoàn hảo, nhưng có một lợi thế đáng kể là người bình chọn hiểu rõ những đòi hỏi của bóng đá đỉnh cao. Họ biết một tiền đạo phải đối mặt với áp lực như thế nào, một tiền vệ cần duy trì cường độ hoạt động ra sao hay một hậu vệ phải xử lý những tình huống khó khăn đến mức nào.

Từ góc nhìn đó, tuổi tác hay giải đấu đang thi đấu không thể là những tiêu chí duy nhất để phủ nhận giá trị của Messi và Ronaldo.Hai siêu sao này có thể không còn duy trì tốc độ, cường độ hoạt động hay tần suất thi đấu như thời kỳ đỉnh cao. Nhưng kinh nghiệm, khả năng đọc trận đấu, kỹ năng xử lý bóng và năng lực tạo ra khác biệt vẫn là những yếu tố đáng được đánh giá.

Rõ ràng, với một giải thưởng được thiết kế để phản ánh đánh giá của chính những người làm nghề, kết quả cần được tôn trọng như một góc nhìn chuyên nghiệp có giá trị.

Bởi vậy, thay vì hoài nghi FIFPRO đang dùng tên tuổi Messi và Ronaldo để thu hút sự chú ý, có lẽ nên nhìn nhận đề cử này như một sự ghi nhận từ cộng đồng cầu thủ. Sau tất cả, hai lão tướng vẫn có những giá trị trên sân cỏ mà không phải cứ nhìn vào tuổi tác hay giải đấu họ đang thi đấu là có thể đánh giá đầy đủ.