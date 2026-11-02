Messi tiến sát cột mốc vĩ đại, Ronaldo khó lòng bắt kịp

Lionel Messi còn cách cột mốc 1.400 lần góp dấu giày vào bàn thắng đúng 35 lần, trong khi Cristiano Ronaldo bị bỏ xa ở thống kê đặc biệt này.

Messi bỏ xa Ronaldo ở thống kê tổng bàn thắng và kiến tạo.

Ở tuổi 39, Messi vẫn duy trì phong độ đáng kinh ngạc. Trong chiến thắng 2-1 của Inter Miami trên sân New England Revolution tại giải Nhà nghề Mỹ (MLS) sáng 2/11, tiền đạo người Argentina ghi một bàn và kiến tạo bàn còn lại.

Tính riêng mùa giải năm nay, đội trưởng Inter Miami có 26 bàn thắng và 13 đường kiến tạo. Trên mọi đấu trường trong sự nghiệp, Messi sở hữu 937 bàn sau 1.184 trận, đạt hiệu suất ghi bàn trung bình một lần sau mỗi 104 phút.

Tuy nhiên, điểm tạo nên khác biệt lớn nhất giữa Messi và Ronaldo nằm ở khả năng kiến tạo. Siêu sao Argentina hiện có 428 đường chuyền thành bàn, nâng tổng số lần trực tiếp góp công vào bàn thắng cho CLB và tuyển quốc gia lên 1.365. Điều đó đồng nghĩa Messi chỉ cần thêm 35 lần đóng góp bàn thắng để chạm mốc 1.400.

Phong độ gần đây càng củng cố khả năng Messi sớm đạt được cột mốc này. Trong 27 trận gần nhất khoác áo Inter Miami và tuyển Argentina kể từ cuộc đối đầu với Áo tại World Cup 2026, anh trực tiếp tham gia vào 36 bàn thắng.

Cuộc đua giữa Messi và Ronaldo vẫn tiếp tục thu hút sự chú ý, nhưng mỗi người lại đang chiếm ưu thế ở một phương diện khác nhau. Ronaldo hiện dẫn đầu về số bàn thắng với 985 pha lập công sau 1.343 trận, nhiều hơn Messi 48 bàn. Hiệu suất của tiền đạo người Bồ Đào Nha là một bàn sau mỗi 111 phút.

Ngược lại, xét tổng số bàn thắng và kiến tạo, Messi vượt trội với 1.365 lần đóng góp, trong khi Ronaldo có 1.246. Khoảng cách 119 lần chủ yếu đến từ sự chênh lệch về số đường kiến tạo giữa hai siêu sao.

Với phong độ hiện tại, Messi đứng trước cơ hội cán mốc 1.400 lần góp dấu giày vào bàn thắng, một thành tựu tiếp tục khẳng định sự toàn diện hiếm có của huyền thoại Argentina.