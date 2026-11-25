HLV Enzo Maresca muốn đánh vào hai cánh của Napoli, nhưng cả hai bàn gỡ của Manchester City đều cần đến những cầu thủ ông để trên ghế dự bị.

Manchester City của Maresca chỉ thắng một trong bảy trận gần nhất nếu tính trong 90 phút.

Với Pat Nevin, cựu tiền vệ cánh tuyển Scotland, điều đáng ngạc nhiên nhất trong hiệp một trận hòa 2-2 của Manchester City trước Napoli tại Etihad tối 24/11 là sự dễ đoán của đại diện Premier League. Bình luận trên BBC Radio 5 Live, ông chỉ ra rằng mỗi khi chủ nhà chuyền thêm một nhịp, hậu vệ Napoli lại có thêm thời gian để về vị trí. Đến lúc bóng được đưa vào vùng cấm, ai cần kèm Erling Haaland cũng đã ở sát tiền đạo người Na Uy.

Manchester City thực hiện 303 đường chuyền ở một phần ba cuối sân, gần gấp bốn lần con số 77 của Napoli, nhưng không dẫn trước phút nào. Theo Opta, 17 cú sút của chủ nhà chỉ mang lại 1,41 bàn thắng kỳ vọng (xG), trung bình khoảng 0,08 xG mỗi lần dứt điểm. Họ thường xuyên đưa được bóng đến gần cầu môn, song ít khi tìm thấy một cầu thủ ở tư thế thuận lợi để sút.

Maresca đọc đúng Napoli, chọn sai cách đánh

Trước trận, Maresca dự đoán Napoli bố trí đông người ở trung lộ. Ông chọn Ayyoub Bouaddi, Elliot Anderson và Enzo Fernandez để tăng sức tranh chấp ở giữa sân, đồng thời giao cho Rayan Cherki nhiệm vụ nhận bóng ngoài biên. Jeremy Doku và Iliman Ndiaye cùng ngồi dự bị.

Diễn biến hiệp một đúng với dự tính của Maresca ở một điểm: Cherki có khoảng trống và nhận được nhiều bóng. Tuy nhiên, như chính HLV người Italy thừa nhận sau trận, Manchester City tạo ra quá ít cơ hội từ những tình huống ấy. Ông đã tìm được chỗ cho Cherki nhận bóng, nhưng chưa giải được phần khó hơn: làm sao kéo hậu vệ Napoli rời khỏi Haaland?

Một quả tạt ở hiệp một cho thấy vì sao Napoli sẵn sàng nhường biên. Bóng đến đúng hướng di chuyển của Haaland, nhưng Mathias Olivera áp sát khiến trung phong người Na Uy không thể dứt điểm.

Cuối hiệp, Haaland có cơ hội đánh đầu, thủ môn Vanja Milinkovic-Savic cũng xử lý khá dễ dàng. Nhận xét của Nevin đúng ở chỗ ấy: chừng nào trung phong còn bị kèm chặt, hậu vệ Napoli vẫn có thể chấp nhận cho đối thủ tạt bóng.

Cherki được giao nhiệm vụ đánh biên trước hàng thủ chơi lùi sâu của Napoli.

The Independent cho rằng Maresca chọn sai đội hình xuất phát và Cherki là người chịu ảnh hưởng rõ nhất. Doku vào thay Allan ở phút 55, buộc Napoli phải đối phó với một cầu thủ sẵn sàng cầm bóng đột phá. Theo Squawka, khi các hậu vệ phải dịch chuyển để hỗ trợ nhau bên phía Doku, Cherki cũng có thêm khoảng trống để hoạt động.

Bàn gỡ 1-1 đến từ chính sức ép ấy. Doku đưa Anderson vào vị trí dứt điểm, buộc Milinkovic-Savic đẩy bóng chịu phạt góc. Manchester City phối hợp ngắn, Doku lại nhận bóng rồi chuyền cho Bouaddi sút ngay từ cự ly khoảng 13 m. Lần này, người dứt điểm có điều Haaland hiếm khi được hưởng trong hiệp một: khoảng trống trước mặt.

Đến phút 86, Ndiaye, người vào thay Enzo Fernandez, kiến tạo cho Cherki gỡ hòa 2-2. Maresca xứng đáng được ghi nhận ở hai quyết định thay người. Nhưng nếu Doku và Ndiaye đều có thể làm hàng thủ Napoli xáo trộn, lựa chọn để cả hai ngồi ngoài từ đầu rõ ràng đã khiến Manchester City mất quá nhiều thời gian mới tìm được nhịp tấn công.

Ba tiền vệ vẫn không bảo vệ được hàng thủ

Maresca có cơ sở khi cho rằng Manchester City hạn chế được cơ hội của đối phương. Napoli chỉ dứt điểm 9 lần, với tổng cộng 0,61 xG. Cú vô lê của Noa Lang ở bàn thứ hai cũng là một pha xử lý khó. Tuy nhiên, trước khi nói đến khả năng tận dụng của Napoli, cần nhìn lại cách Manchester City để đối thủ đưa bóng tới hai cầu thủ ghi bàn.

Ở bàn mở tỷ số phút 55, Napoli dâng cao áp sát và chặn được pha lên bóng từ phần sân nhà của Manchester City. Billy Gilmour lập tức chuyền cho Rasmus Hojlund. Marc Guehi để tiền đạo Đan Mạch đưa bóng sang chân trái rồi sút chéo góc. Trung vệ người Anh phải chịu trách nhiệm trực tiếp trong pha đối đầu này.

Phần trách nhiệm của Maresca nằm ở nhịp bóng trước đó. Ông chấp nhận bớt một cầu thủ có khả năng đột phá để dùng ba tiền vệ mạnh về tranh chấp.

Vậy mà ngay khi đội nhà mất bóng, Gilmour vẫn có thể chuyền thẳng cho Hojlund. Chỉ qua một đường chuyền, lợi thế quân số mà Maresca muốn có ở trung lộ đã biến thành cảnh Guehi phải tự xoay xở trước trung phong Napoli.

Manchester City đã trải qua 10 trận liên tiếp không giữ sạch lưới trên mọi đấu trường.

Bàn thua thứ hai đến vào lúc Manchester City vừa giành lại thế chủ động. Chín phút sau khi Bouaddi gỡ hòa, Leonardo Spinazzola nhận bóng bên cánh phải và có đủ thời gian quan sát trước khi tạt về cột xa cho Lang.

The Guardian đặc biệt lưu ý khoảng trống Spinazzola được hưởng. Manchester City khó đòi hỏi thủ môn cản được cú vô lê của Lang, nhưng hoàn toàn có thể đòi hỏi người gần bóng nhất áp sát sớm hơn để ngăn quả tạt.

Manchester City đã thủng lưới 10 trận liên tiếp trên mọi đấu trường, trong đó có 7 trận bị dẫn trước. "The Cityzens" cũng chỉ thắng một trong bảy trận gần nhất nếu tính trong 90 phút. The Times nhận xét Maresca vẫn đang loay hoay tìm đội hình có thể giữ thế cân bằng mà vẫn tạo đủ cơ hội ghi bàn.

Trận gặp Napoli cho thấy cái giá của sự loay hoay ấy. Khi có bóng, Manchester City chuyền đủ lâu để Olivera kịp theo Haaland. Khi mất bóng, họ lại cho Spinazzola đủ thời gian ngẩng đầu chọn điểm tạt. Maresca đã sửa được vế đầu bằng Doku và Ndiaye. Vế sau vẫn còn nguyên, và đó là lý do hai lần thay người hiệu quả chỉ mang về một điểm.