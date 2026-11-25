Rạng sáng 25/11, Manchester City chật vật cầm hòa Napoli 2-2 trên sân nhà ở vòng phân hạng Champions League.

Erling Haaland cùng đồng đội gây thất vọng.

Manchester City tiếp tục bộc lộ những vấn đề đáng lo ngại khi bị Napoli cầm hòa 2-2 ngay trên sân nhà. Dù hai lần rơi vào thế bị dẫn bàn, đội bóng của Enzo Maresca đều tìm được bàn gỡ, nhưng kết quả này vẫn khó có thể khiến người hâm mộ hài lòng trong bối cảnh phong độ của họ đang sa sút. Nếu chỉ tính trong 90 phút, "The Citizens" chỉ thắng 1 trong 7 trận gần nhất.

Điều đáng chú ý là Napoli bước vào trận đấu với đội hình bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi chấn thương, nhưng lại không hề tỏ ra lép vế. Trong hiệp một, Man City kiểm soát bóng nhưng thiếu ý tưởng và sự sắc bén trong những pha tấn công. Erling Haaland có cơ hội đánh đầu thuận lợi nhưng không thể đánh bại Vanja Milinkovic-Savic. Ở chiều ngược lại, Sam Beukema cũng bỏ lỡ thời cơ rất tốt để đưa Napoli vượt lên trước giờ nghỉ.

Sự bế tắc của đội chủ nhà tiếp tục bị phơi bày ngay đầu hiệp hai. Rasmus Hojlund tận dụng khoảng trống trong vùng cấm, xử lý khéo léo trước khi dứt điểm chân trái mở tỷ số cho Napoli. Bàn thua buộc Maresca phải điều chỉnh nhân sự, nhưng Man City vẫn gặp khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành đối phương.

Hojlund tỏa sáng khi trở lại Manchester.

Ayoub Bouaddi sau đó thắp lại hy vọng cho đội chủ nhà bằng bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp chuyên nghiệp. Tuy nhiên, hàng phòng ngự Man City một lần nữa để lộ khoảng trống khi Noah Lang thoát xuống đón đường tạt bóng của Leonardo Spinazzola, giúp Napoli tái lập lợi thế. Việc để đối thủ hai lần vượt lên cho thấy khả năng kiểm soát và tổ chức phòng ngự của Man City vẫn thiếu sự chắc chắn.

Trong thời điểm đội bóng cần một cá nhân tạo khác biệt, Rayan Cherki lên tiếng. Pha đi bóng kỹ thuật trong vòng cấm cùng cú sút hiểm hóc vào góc xa giúp Man City giành lại một điểm. Đây tiếp tục là minh chứng cho khả năng tạo đột biến của tiền vệ người Pháp, nhưng cũng cho thấy đội chủ nhà vẫn phải dựa nhiều vào những khoảnh khắc cá nhân để giải quyết bế tắc.

Trận hòa này kéo dài chuỗi không thắng trên sân nhà của Man City, trong khi Napoli tiếp tục gặp khó khăn mỗi khi làm khách tại Anh. Với Maresca, vấn đề không chỉ nằm ở kết quả mà còn là sự thiếu ổn định trong lối chơi, đặc biệt ở khả năng phòng ngự và tận dụng cơ hội.