Liên đoàn Bóng đá Morocco phản đối phán quyết của CAS, quyết theo đuổi vụ kiện tranh chức vô địch AFCON 2025 với Senegal.

Morocco phản đối quyết định của CAS về việc khôi phục chức vô địch AFCON 2025 cho Senegal.

Ngày 24/11, Liên đoàn Bóng đá Hoàng gia Morocco (FRMF) ra tuyên bố phản đối quyết định của Tòa Trọng tài Thể thao (CAS) về việc công nhận Senegal là nhà vô địch Cúp bóng đá châu Phi (AFCON) 2025.

Theo Marca, phía Morocco bày tỏ sự kinh ngạc khi CAS bác bỏ yêu cầu của họ, đồng thời đặt nghi vấn về tính minh bạch của quá trình xét xử. FRMF khẳng định sẽ sử dụng mọi biện pháp pháp lý có thể để tiếp tục theo đuổi vụ việc.

Điểm đáng chú ý trong tuyên bố của Morocco là cáo buộc liên quan đến việc trao đổi tin nhắn giữa trọng tài viên người Đức Ulrich Haas và Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Senegal, chỉ 48 giờ trước khi phán quyết được công bố.

FRMF cho rằng những tình tiết này cần được xem xét đầy đủ vì có thể ảnh hưởng đến tính khách quan và độ tin cậy của quá trình xét xử. Tuy nhiên, cáo buộc của Morocco chưa đồng nghĩa với việc đã có kết luận xác nhận sai phạm từ phía CAS.

Liên đoàn Bóng đá Morocco cũng chỉ trích việc CAS không xem xét những hướng dẫn mới của Hội đồng Luật Bóng đá Quốc tế (IFAB) và FIFA liên quan đến hành vi cầu thủ tự ý rời sân khi chưa được trọng tài cho phép.

Theo FRMF, hành vi này phải được đánh giá cùng những trách nhiệm và hình thức kỷ luật tương ứng, thay vì chỉ căn cứ vào việc trận đấu có được tiếp tục hay không.

Tranh cãi bắt nguồn từ trận chung kết AFCON 2025 diễn ra tại Rabat hồi tháng 1. Senegal từng rời sân khoảng 14 phút để phản đối quả phạt đền dành cho Morocco ở cuối thời gian thi đấu chính thức.

Sau khi các cầu thủ trở lại, Brahim Diaz đá hỏng phạt đền. Senegal sau đó ghi bàn trong hiệp phụ và giành chiến thắng 1-0.

Tuy nhiên, ngày 17/3, Ban Kháng cáo Liên đoàn Bóng đá châu Phi (CAF) xử Senegal thua 0-3 vì hành vi tự ý rời sân, qua đó trao chức vô địch cho Morocco.

Liên đoàn Bóng đá Senegal không chấp nhận quyết định này và đưa vụ việc lên CAS. Ngày 24/11, hội đồng trọng tài nhất trí hủy phán quyết xử thua của CAF, đồng thời khôi phục kết quả Senegal thắng 1-0 trên sân.

CAS lập luận rằng trọng tài đã quyết định cho trận chung kết tiếp tục và trận đấu kết thúc bình thường. Vì vậy, hành vi rời sân của Senegal không đủ cơ sở để áp dụng quy định xử thua 0-3 trong trường hợp trận đấu bị chấm dứt vĩnh viễn.

Phán quyết giúp Senegal giành lại chức vô địch sau nhiều tháng tranh chấp, nhưng chưa thể khép lại vụ việc khi Morocco tuyên bố tiếp tục theo đuổi các thủ tục pháp lý.