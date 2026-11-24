Hôm 23/11, tiền đạo 17 tuổi Zhao Songyuan có màn trình diễn ấn tượng trước U17 Morocco và lập tức gây chú ý trên mạng xã hội.

Zhao (số 9) sở hữu chiều cao ấn tượng dù mới 17 tuổi.

Trong trận hòa 2-2 giữa U17 Trung Quốc và U17 Morocco tại lượt trận thứ hai bảng H VCK U17 World Cup ở Qatar, Zhao Songyuan là tâm điểm của mọi sự chú ý. Sở hữu chiều cao 1,94 m cùng lối chơi càn lướt, chân sút sinh năm 2009 được truyền thông nội địa ví von là "Erling Haaland của Trung Quốc".

Ngay phút thứ 2, Zhao mở tỷ số bằng pha đi bóng độc diễn và dứt điểm hiểm hóc vào góc thấp khung thành. Sang phút 57, anh hoàn tất cú đúp với tình huống chọn vị trí thông minh, đón đường tạt bóng chuẩn xác để dứt điểm gọn gàng. Dù U17 Trung Quốc đánh rơi chiến thắng khi để đối thủ gỡ hòa, màn thể hiện cá nhân của Zhao vẫn nhận mưa lời khen từ giới mộ điệu quốc tế.

Khác với mẫu trung phong cắm cổ điển chỉ chờ bóng trong vùng cấm, Zhao cho thấy tư duy của một "số 9 hiện đại". Anh làm tường tốt, khống chế bước một gọn gàng và đặc biệt nguy hiểm trong các pha lùi sâu nhận bóng rồi tự mình đột phá.

"Cậu ấy hội tụ mọi phẩm chất mà các CLB hàng đầu tìm kiếm ở một trung phong hiện đại. Tôi tin Zhao sẽ trở thành siêu sao bóng đá thực thụ đầu tiên của Trung Quốc", một cổ động viên bình luận dưới video tổng hợp pha bóng của anh.

Trước khi tỏa sáng ở sân chơi trẻ thế giới, Zhao từng tạo nên cột mốc lịch sử vào tháng 9 vừa qua. Khi còn là học sinh trường trung học trực thuộc Đại học Thanh Hoa và chưa ký hợp đồng chuyên nghiệp, anh bất ngờ được triệu tập lên đội tuyển quốc gia Trung Quốc. Ở tuổi 17 và 170 ngày, Zhao trở thành cầu thủ trẻ nhất từng khoác áo ĐTQG nước này trong trận ra mắt gặp Maldives, trước khi tiếp tục góp mặt ở các trận đấu với Palestine và Tajikistan.

Bình luận viên bóng đá Sun Yuxuan nhận định: "Việc gọi một học sinh trung học lên đội tuyển quốc gia là quyết định chưa từng có tiền lệ, nhưng hoàn toàn xứng đáng với những gì cậu ấy thể hiện".

Vào ngày 26/11, Zhao cùng U17 Trung Quốc sẽ bước vào lượt trận cuối vòng bảng gặp U17 Fiji. Đây là cơ hội để "viên ngọc thô" tiếp tục khẳng định giá trị trước các tuyển trạch viên châu Âu.

Sau hai lượt trận, U17 Trung Quốc đứng thứ 3 bảng H với 1 điểm và còn cơ hội đi tiếp.