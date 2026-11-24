Trương Nguyễn Duy Khang, anh chàng có biệt danh "Mắt to", là người trực tiếp mang về cho U17 Việt Nam điểm số đầu tiên ở U17 World Cup, một điểm số lịch sử.

U17 Việt Nam đã khiến tất cả trầm trồ khi có điểm đầu tiên trong lần đầu dự U17 World Cup khi bất phân thắng bại với tỷ số 3-3 trước U17 New Zealand đêm 23/11 theo giờ Hà Nội trên sân 8 Aspire Zone (Doha, Qatar).

Phút 90+2, khi nhiều người nghĩ đại diện tới từ châu Đại Dương sẽ thắng và U17 Việt Nam thua trận thứ hai liên tiếp, Trương Nguyễn Duy Khang chợt lóe sáng với cú đánh đầu bồi cận thành, ghi bàn quan trọng, trực tiếp định đoạt kết quả trận đấu.

Nhiệt huyết vừa là điểm mạnh, vừa là điểm yếu

"Kỷ niệm tôi nhớ mãi về Khang là cách đây hai năm. Đội tôi khi ấy các em mới 15 tuổi và thi đấu kém tuổi ở giải U17 Quốc gia. Trong một pha tranh chấp quyết liệt với đối thủ hơn mình hai tuổi, nhưng Khang không ngại việc bản thân nhỏ bé hơn. Em ấy tranh chấp rồi ngất xỉu, rời sân trên xe cấp cứu sau một cú va chạm ở đầu", cựu tuyển thủ Nguyễn Ngọc Duy, HLV dẫn dắt Duy Khang từ năm 2023 ở PVF, chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Máu lửa là ưu điểm lớn nhất của cầu thủ sinh năm 2009, giúp Duy Khang trở thành chỗ dựa về tâm lý cho đồng đội, nhưng đôi lúc lại trở thành khuyết điểm khiến chính bản thân "Mắt to" gặp bất lợi. "Mỗi khi ra sân, ngọn lửa khát khao của Khang luôn bùng nổ. Em luôn chạy và thi đấu với tinh thần chiến đấu cao nhất. Đôi khi, chỉ cần Khang trên sân, toàn đội có thể vực dậy tinh thần", chiến lược gia 40 tuổi cho biết.

"Nhưng cũng chính vì lúc nào cũng nhiệt, nên đôi khi Khang thiếu điềm tĩnh và vội vàng ở những pha xử lý bóng cuối. Hy vọng sau U17 World Cup 2026, em sẽ cải thiện được điểm yếu này", HLV Ngọc Duy nói thêm.

Duy Khang thể hiện tinh thần quyết chiến rực lửa của mình với bàn thắng khiến người hâm mộ Việt Nam vỡ òa cảm xúc ở phút bù giờ trận hòa U17 New Zealand 3-3. Đây cũng là nét đặc trưng về bản lĩnh của U17 Việt Nam ở U17 World Cup 2026: Đối thủ mạnh đến đâu, các "Chiến binh sao vàng" cũng chơi tự tin và kiên cường cống hiến cho màu cờ sắc áo thiêng liêng cũng như không bỏ cuộc tới giây cuối cùng.

Không chỉ rực cháy trong chuyên môn, Duy Khang còn cho thấy điều này ở cuộc sống đời thường. "Về tính cách, Khang hơi... tăng động. Tôi cũng chẳng biết đây là điểm mạnh hay điểm yếu. Về nề nếp sinh hoạt của em, tôi đánh giá rất cao Khang. Em không có vấn đề gì về sự chuyên nghiệp", HLV Ngọc Duy cho biết.

Duy Khang cởi áo ăn mừng sau khi ghi bàn thắng đầy cảm xúc cho U17 Việt Nam. Ảnh: Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).

Không chỉ có thái độ tốt, Duy Khang còn là học viên có trình độ tiếng Anh tốt nhất lứa 2009 PVF. Tiền vệ người TP.HCM cho thấy khả năng dùng ngoại ngữ của mình khi tự tin giao tiếp với trọng tài trong một số tình huống U17 Việt Nam gặp bất lợi ở trận thua U17 Bỉ 2-3 tối 20/11.

Duy Khang còn gây ấn tượng với sự hoạt ngôn khi trả lời phỏng vấn. "Em rất mệt, nhưng mỗi lần nhìn xuống cờ đỏ sao vàng trên ngực áo, em thấy tất cả đang cống hiến cho tổ quốc. Cảm xúc rất tuyệt vời khi được cống hiến hết mình cho lá quốc kỳ này", chủ nhân của bàn thắng gỡ hòa 3-3 vừa nói, vừa cười tươi, vừa liên tục vỗ lên cờ Việt Nam ở ngực trái tại khu vực phỏng vấn nhanh sau trận gặp U17 New Zealand.

"Chúng em đã chạy tới giọt mồ hôi cuối cùng. Tất nhiên, em cảm thấy toàn đội có thể chơi tốt hơn, chạy nhiều hơn. Nhưng toàn đội đã rất đoàn kết, không còn gì để diễn tả. Mong người hâm mộ Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển ở trận cuối vòng bảng", Duy Khang bộc bạch.

Duy Khang là ai?

Duy Khang là mẫu tiền vệ thiên về tấn công. Ngoài các vị trí số 8 (tiền vệ con thoi) và số 10 (hộ công), cầu thủ 17 tuổi còn có thể đá tiền đạo cánh trái. Nhưng Duy Khang không chỉ làm tốt khi có bóng, mà còn tích cực đóng góp vào khâu phòng ngự của toàn đội.

"Khi đội không có bóng, điểm mạnh lớn nhất của Khang là khả năng áp sát và gây áp lực. Khi đội tấn công, kỹ năng tôi ấn tượng nhất về em là khả năng thoát pressing và chuyển đổi trạng thái", HLV Ngọc Duy nói.

Duy Khang từng vô địch U15 Quốc gia 2024, U17 Quốc gia 2026 trong màu áo PVF và vô địch U17 Đông Nam Á 2026 cũng như giành vé dự U17 World Cup 2026 cùng U17 Việt Nam. Từ lâu, "Mắt to" đã là gương mặt quen thuộc của nhiều đợt hội quân dưới thời HLV Cristiano Roland.

Tuy nhiên, Duy Khang đa phần chỉ là kép phụ khi hàng tiền vệ đã khá chật chội với những trụ cột được chiến lược gia sinh năm 1976 tin tưởng qua thời gian dài như Nguyễn Minh Thủy, Đào Quý Vương và Chu Ngọc Nguyễn Lực. Trong sơ đồ 4-3-3 của HLV Roland, đây là ba cái tên thường xuyên đá chính.

Tuy nhiên, Duy Khang đã và đang gây ấn tượng dù không góp mặt trong đội hình xuất phát. Nếu giữ vững được phong độ hiện tại, "Mắt to" có thể trở thành siêu dự bị của U17 Việt Nam.

Xếp hạng bảng G sau lượt trận thứ hai. Đồ họa: VFF.

Highlights U17 Việt Nam 3-3 U17 New Zealand Tối 23/11, U17 Việt Nam hòa U17 New Zealand với tỷ số 3-3 tại lượt trận thứ hai bảng G U17 World Cup 2026.

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