Borussia Dortmund một lần nữa cho thấy khả năng phát hiện và phát triển những tài năng trẻ hàng đầu châu Âu khi ra giá bán Joane Gadou lên tới 80 triệu euro.

Mới 19 tuổi, Gadou được định giá cao ngất ngưởng.

Theo BILD, hàng loạt ông lớn như Arsenal, Liverpool, MU, Real Madrid và PSG đang theo dõi sát sao sự tiến bộ của Gadou. Sức hút dành cho cầu thủ này tăng mạnh sau màn trình diễn ấn tượng trong trận Dortmund hòa Arsenal 1-1 tại Champions League hôm 25/11.

Gadou nhanh chóng khẳng định vị trí trong đội hình Dortmund kể từ khi chuyển đến từ RB Salzburg vào mùa hè 2026. Đội bóng Đức chỉ mất chưa đến 20 triệu euro để chiêu mộ trung vệ người Pháp, nhưng giá trị của anh tăng vọt nhờ phong độ nổi bật.

Sở hữu thể hình lý tưởng, khả năng tranh chấp mạnh mẽ và sự điềm tĩnh khi xử lý bóng, Gadou được đánh giá là một trong những trung vệ trẻ triển vọng nhất châu Âu hiện nay.

Đáng chú ý, Dortmund tiếp tục chứng minh họ là điểm đến lý tưởng của những tài năng trẻ. Trong quá khứ, đội bóng vùng Ruhr biến nhiều cầu thủ tiềm năng thành những ngôi sao đẳng cấp thế giới.

Những cái tên như Erling Haaland, Jude Bellingham, Jadon Sancho hay Ousmane Dembele đều từng trưởng thành hoặc bứt phá mạnh mẽ trong màu áo đội chủ sân Signal Iduna Park trước khi chuyển đến những CLB lớn với mức phí khổng lồ.

Gadou đang đi trên con đường tương tự. Ban lãnh đạo Dortmund hiểu rõ sức hút của trung vệ 19 tuổi và không có ý định để anh ra đi dễ dàng. Đội bóng này chỉ cân nhắc đàm phán nếu nhận được đề nghị tối thiểu 80 triệu euro. Mức định giá trên nhằm ngăn chặn sự chèo kéo từ các đối thủ, đặc biệt trong kỳ chuyển nhượng tháng 1.

Dortmund hiện dẫn đầu Bundesliga, xếp trên Bayern Munich và muốn giữ nguyên lực lượng để duy trì cuộc đua vô địch trong giai đoạn lượt về. Vì thế, khả năng Gadou rời đội bóng ngay giữa mùa giải là không cao.