Rạng sáng 25/11, nhà đương kim vô địch Premier League hòa Dortmund 1-1 ở vòng phân hạng Champions League.

Arsenal hòa trận thứ 2 liên tiếp.

Arsenal không thể nối dài chuỗi thắng trên sân nhà tại Champions League khi bị Borussia Dortmund cầm hòa 1-1. Dù sớm có bàn dẫn trước và tạo ra hàng loạt cơ hội ngon ăn, đội bóng của Mikel Arteta vẫn phải trả giá vì bỏ lỡ nhiều cơ hội, thiếu sự ổn định trong việc kiểm soát thế trận và dễ bị khai thác khi đối thủ tăng tốc.

Arsenal khởi đầu đầy chủ động và nhanh chóng có bàn mở tỷ số nhờ cú sút xa của Viktor Gyokeres. Noni Madueke cũng hoạt động năng nổ, liên tục tạo ra những tình huống nguy hiểm bên cánh phải.

Đội chủ nhà có đủ cơ hội để gia tăng cách biệt, nhưng Gyokeres, Madueke và Declan Rice đều không thể tận dụng thành công. Việc chỉ dẫn trước một bàn khiến Arsenal không thể kiểm soát hoàn toàn cục diện.

Dortmund cho thấy họ không phải đối thủ dễ bị khuất phục. Sau giờ nghỉ, đội bóng của Niko Kovac tăng tốc và khai thác tốt hơn những khoảng trống trong hệ thống phòng ngự Arsenal.

Phút 55, Maximilian Beier tận dụng đường chuyền thuận lợi của Joane Gadou để ghi bàn gỡ hòa. Đây là phần thưởng xứng đáng cho những điều chỉnh và nỗ lực tấn công của đội khách.

Dortmund không hề e sợ nhà ĐKVĐ Anh.

Đáng chú ý, Dortmund thậm chí có thời điểm chơi lấn lướt và tạo ra thêm những cơ hội nguy hiểm. Arsenal cũng có những khoảnh khắc đáp trả, đặc biệt là tình huống Hincapie đưa bóng dội cột dọc và cú sút của Rice tìm đến xà ngang. Tuy nhiên, sự thiếu chính xác ở những pha xử lý cuối cùng khiến cả hai đội không thể thay đổi tỷ số.

Kết quả hòa khiến Arsenal chấm dứt chuỗi 12 chiến thắng sân nhà liên tiếp tại vòng bảng và vòng loại Champions League. Dù vậy, họ vẫn kéo dài thành tích bất bại lên 20 trận trong thời gian thi đấu chính thức.

Với Arteta, điều đáng lo hơn việc mất điểm là Arsenal không biết cách kết liễu đối thủ khi nắm lợi thế. Dortmund xứng đáng được ghi nhận bởi bản lĩnh và khả năng phản kháng, qua đó chứng minh họ đủ sức cạnh tranh với những đội bóng hàng đầu châu Âu.