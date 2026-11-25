Rạng sáng 25/11, Jose Mourinho cùng học trò bị PSV dẫn trước nhưng thắng ngược 5-1 để vươn lên dẫn đầu vòng phân hạng Champions League.

Dấu ấn lớn nhất trong trận đấu này thuộc về Jose Mourinho. Quyết định thay ba cầu thủ ngay sau giờ nghỉ đã tạo ra bước ngoặt, giúp đội chủ sân Bernabeu chuyển từ thế bị động sang áp đảo hoàn toàn đối thủ.

Trong hiệp một, Real Madrid gặp nhiều khó khăn trước lối chơi chủ động của PSV. Đội bóng Hà Lan không hề e ngại khi đẩy cao đội hình, liên tục khai thác khoảng trống và tạo ra những cơ hội nguy hiểm. Ruben van Bommel từng có tình huống đối mặt Courtois nhưng không thể ghi bàn.

Ở chiều ngược lại, Real cũng có cơ hội từ Vinicius Junior và Kylian Mbappe, song sự thiếu chính xác khiến họ phải trả giá. Quả phạt đền của Ivan Perisic sau sai lầm của Aurelien Tchouameni giúp PSV bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn bàn.

PSV có "bàn danh dự" từ sớm.

Mourinho hiểu rằng Real cần thay đổi mạnh mẽ thay vì tiếp tục chờ đợi những khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân. Việc đưa Jude Bellingham vào sân, đồng thời thay cả hai trung vệ, lập tức giúp đội chủ nhà chơi chủ động và có sức sống hơn.

Bellingham mang đến khả năng kết nối giữa các tuyến, trong khi hàng công được giải phóng để gia tăng sức ép. Bàn gỡ hòa của Federico Valverde sau đường chuyền từ Arda Guler là kết quả đầu tiên của sự điều chỉnh này.

Khi thế trận nằm trong tầm kiểm soát, Real Madrid nhanh chóng thể hiện sự khác biệt về chất lượng nhân sự. Bellingham ghi bàn bằng cú vuốt má ngoài đẳng cấp, trước khi Mbappe lập cú đúp nhờ những pha phối hợp tốc độ.

Vinicius cũng kịp ghi tên lên bảng tỷ số sau đường kiến tạo của Bellingham, qua đó chấm dứt 3 tháng tịt ngòi ở cấp CLB. Chiến thắng 5-1 cho thấy Real Madrid không chỉ sở hữu những ngôi sao có khả năng định đoạt trận đấu, mà còn có một HLV biết cách điều chỉnh khi đội bóng gặp bế tắc.

PSV có thể tiếc nuối vì đã bỏ lỡ cơ hội tạo lợi thế lớn hơn trong hiệp một, nhưng sự thay đổi của Mourinho mới là yếu tố quyết định. Với năm chiến thắng liên tiếp tại Champions League và 10 trận thắng trên mọi đấu trường, Real đang cho thấy họ là ứng viên đáng gờm trong cuộc đua chinh phục ngôi vương châu Âu mùa này.