Cristiano Ronaldo sẽ không khép lại sự nghiệp quốc tế dưới sự dẫn dắt của HLV Jorge Jesus.

Ronaldo sẽ có trận cuối chia tay tuyển Bồ Đào Nha.

Quyết định giã từ tuyển quốc gia của Ronaldo khiến bóng đá thế giới bất ngờ. Tiền đạo này được cho là bất đồng gay gắt với HLV Jorge Jesus. Tuy nhiên, CR7 dự kiến tham dự thêm một trận đấu để khép lại hành trình kéo dài hơn hai thập kỷ cùng "Selecao châu Âu".

Theo ESPN, Jorge Jesus nhiều khả năng không xuất hiện trên băng ghế huấn luyện trong trận đấu đặc biệt này. Mối quan hệ rạn nứt giữa hai người được xem là nguyên nhân khiến nhà cầm quân hiện tại khó có cơ hội đồng hành cùng Ronaldo ở màn chia tay.

Cái tên được nhắc đến thay thế là Luiz Felipe Scolari, cựu HLV trưởng tuyển Brazil. Đây là nhân vật có ý nghĩa đặc biệt trong sự nghiệp của Ronaldo, bởi chính ông trao cho tiền đạo này cơ hội ra mắt đội tuyển Bồ Đào Nha vào năm 2003.

Trong những năm đầu khoác áo đội tuyển, Ronaldo và Scolari xây dựng mối quan hệ rất thân thiết. Nhà cầm quân người Brazil dành sự quan tâm, động viên CR7 trong giai đoạn khó khăn khi cha anh qua đời.

Trong khi đó, phương án đưa Fernando Santos trở lại cũng bị loại bỏ. Ông dẫn dắt Bồ Đào Nha giai đoạn 2014-2022 và cùng Ronaldo chinh phục chức vô địch EURO 2016.

Dù vậy, mối quan hệ giữa hai người không còn êm đẹp sau World Cup 2022. Việc Santos nhiều lần để Ronaldo ngồi dự bị, đặc biệt ở những trận đấu quan trọng, khiến tiền đạo này không hài lòng.

Ronaldo sở hữu 146 bàn thắng sau 234 lần ra sân cho tuyển Bồ Đào Nha. Nếu Scolari được lựa chọn, cuộc tái ngộ giữa hai thầy trò sẽ tạo nên cái kết đầy cảm xúc cho một trong những sự nghiệp quốc tế vĩ đại nhất lịch sử bóng đá.