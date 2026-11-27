Lionel Messi đã nhận lời tham dự trận đấu tri ân Carlos Tevez ngày 20/12, trong khi cựu tiền đạo Argentina vẫn đang tìm cách thuyết phục Cristiano Ronaldo góp mặt.

Messi xác nhận góp mặt trong trận đấu tri ân Carlos Tevez tại sân La Bombonera ngày 20/12.

Carlos Tevez có cơ hội tạo nên cuộc hội ngộ chưa từng có trong bóng đá thế giới khi muốn đưa Lionel Messi và Cristiano Ronaldo vào cùng một đội hình ở trận đấu tri ân sự nghiệp tại sân La Bombonera.

Trong cuộc trò chuyện với cựu tuyển thủ Anh, Rio Ferdinand, Tevez xác nhận Messi sẽ góp mặt. Khi được hỏi về khả năng tham dự của đội trưởng tuyển Argentina, cựu tiền đạo Manchester United trả lời: "Messi sẽ thi đấu, Riquelme cũng vậy".

Tuy nhiên, Tevez chưa dừng lại ở đó. Anh muốn thuyết phục Cristiano Ronaldo tham gia để hai siêu sao từng cạnh tranh quyết liệt trong gần hai thập niên có lần đầu tiên sát cánh trong cùng một đội hình.

Cựu tiền đạo Argentina từng công khai ý tưởng này hồi tháng 10, trong cuộc trò chuyện trên chương trình OLGA. Khi ấy, anh khẳng định: "Chúng ta sẽ đưa họ về cùng một đội. Tôi sẽ tìm cách thuyết phục Cristiano... và cả Messi nữa".

Mong muốn của Tevez có cơ sở từ mối quan hệ đặc biệt với cả hai ngôi sao. Anh từng chơi cùng Ronaldo tại Manchester United trong giai đoạn 2007-2009, trước khi sát cánh với Messi trong màu áo tuyển Argentina. Trận đấu tri ân sắp tới vì thế cũng là dịp để cựu tiền đạo này tái ngộ những người đồng đội cũ.

Tevez từng là đồng đội của Ronaldo tại Manchester United và Messi trong màu áo tuyển Argentina.

Trong một chia sẻ được TyC Sports phát sóng, Tevez còn hài hước nhắc đến viễn cảnh Messi và Ronaldo cùng vượt qua Flaco Schiavi, huyền thoại hàng phòng ngự Boca Juniors. Anh cho rằng tình huống ấy chắc chắn sẽ khiến khán giả bật cười.

Trận đấu dự kiến diễn ra ngày 20/12 tại La Bombonera, với sự góp mặt của nhiều tên tuổi từng sát cánh cùng Tevez trong sự nghiệp. Những cái tên được liên hệ với sự kiện gồm Juan Roman Riquelme, Martin Palermo, Sergio Aguero, Gabriel Batistuta, Gianluigi Buffon, Arturo Vidal và Rio Ferdinand.

Trong khi Messi đã nhận lời, Ronaldo vẫn chưa xác nhận tham dự. Tevez sẽ phải tiếp tục thuyết phục người đồng đội cũ nếu muốn biến cuộc hội ngộ giữa hai biểu tượng bóng đá đương đại thành hiện thực.