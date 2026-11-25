Ronaldo chia tay tuyển Bồ Đào Nha khi con trai vừa lên U17, còn anh cách mốc 1.000 bàn đúng 13 lần lập công.

Ronaldo ghi bàn thứ 987 từ quả phạt đền do chính anh kiếm được trước Al Sadd.

Phút 13 trận Al Nassr gặp Al Sadd đêm 24/11, Cristiano Ronaldo sút phạt đền vào góc cao sau khi chính anh bị Mohamed Camara phạm lỗi trong vùng cấm. Bàn thứ 987 đến ít ngày sau khi CR7 đá hỏng quả 11 m trong thất bại 1-3 trước Al Ahli.

Ở tuổi 41, Ronaldo vẫn có thứ đặc quyền mà bất kỳ tiền đạo nào cũng muốn giữ đến cuối sự nghiệp. Sau một lần sút hỏng, ngay cơ hội kế tiếp, anh vẫn là người được giao bóng.

Chưa đầy ba tuần trước, vị thế của Ronaldo ở tuyển Bồ Đào Nha đã khác. HLV Jorge Jesus để anh ngồi ngoài cả trận gặp Na Uy. Bất đồng giữa hai người phủ bóng lên lời chia tay đội tuyển mà Ronaldo công bố ngày 5/11.

Trong khoảng thời gian từ thông báo ấy đến bàn thắng ở Riyadh, con trai anh ra mắt U17 Bồ Đào Nha. Ba sự kiện trong cùng một tháng cho thấy điều đặc biệt ở đoạn cuối sự nghiệp CR7. Anh còn đủ sức ghi bàn, trong khi cả đội tuyển lẫn thế hệ mang tên anh đều đã bước sang một chặng khác.

Khi 146 bàn thắng không bảo đảm một suất vào sân

Ronaldo kết thúc sự nghiệp quốc tế sau 234 trận và 146 bàn. Trong hơn hai thập niên ấy, Bồ Đào Nha giành chức vô địch Euro đầu tiên năm 2016 rồi hai lần đăng quang ở Nations League.

Với nhiều thế hệ khán giả, sự hiện diện của Ronaldo trong màu áo đội tuyển gần như mặc định. Có lẽ vì thế, hình ảnh báo hiệu rõ nhất về hồi kết lại đến trong một trận anh không chơi phút nào. Trước Na Uy, quyền quyết định Ronaldo còn có thể giúp gì cho đội thuộc về Jorge Jesus.

Bàn thắng trước Al Sadd dễ gợi ra một kết luận có lợi cho Ronaldo rằng Bồ Đào Nha vẫn cần anh. Nhưng một quả phạt đền ở Riyadh chỉ trả lời được một phần câu hỏi. Nó cho thấy tiền đạo 41 tuổi vẫn đủ khả năng buộc hậu vệ phạm lỗi trong vùng cấm và đủ chính xác để thắng thủ môn từ cự ly 11 m.

Một HLV tuyển quốc gia còn phải quyết định ai đá chính, ai vào sân khi đội cần đổi cách tấn công và liệu trận đấu cụ thể có cần đến Ronaldo. Thành tích 146 bàn khiến từng quyết định ấy chịu sự soi xét. Nó không giúp HLV chọn đội hình cho trận tiếp theo.

Ronaldo khép lại sự nghiệp ở tuyển Bồ Đào Nha với 146 bàn sau 234 trận.

Trong lúc vị trí của người cha còn gây tranh luận, người con đã nhận cuộc gọi của riêng mình. HLV Filipe Ramos triệu tập Cristiano Jr. lên U17 ngày 2/11, ba ngày trước khi Ronaldo thông báo rời đội tuyển. Trước đó, cậu đã có bốn trận ở U15 và chín trận ở U16.

Trình tự ấy có ý nghĩa. Suất lên U17 đến sau 13 lần khoác áo các đội trẻ, vào thời điểm chẳng ai cần tìm một người nhà Ronaldo để lấp khoảng trống người cha vừa để lại.

Joao Felix, Vitinha, Gonçalo Ramos và Ruben Neves có mặt ở Oeiras khi Cristiano Jr. chơi khoảng 20 phút cuối trước Andorra. Với cậu con trai, phần thưởng của ngày hôm ấy đơn giản là lần đầu được HLV U17 tung vào sân.

Với người cha, khung cảnh bên đường biên cho thấy sự nghiệp của anh đã dài đến đâu. Con trai Ronaldo kịp trưởng thành qua ba cấp độ tuyển trẻ ngay trong quãng thời gian những đồng đội của cha vẫn còn tập trung cùng đội tuyển quốc gia. Riêng Felix thậm chí còn trở về CLB để đá cạnh Ronaldo.

Bàn thứ 987 và bàn thắng Al Nassr cần

Rời đội tuyển đồng nghĩa toàn bộ phần còn lại của hành trình tới mốc 1.000 bàn phải diễn ra ở cấp CLB. Điều Ronaldo mất đi không chỉ là những trận quốc tế mà còn là một nguồn bàn thắng từng chiếm gần 15% tổng số pha lập công của anh.

Tỷ lệ ấy giúp hình dung tầm vóc của 146 bàn cho Bồ Đào Nha. Suốt phần lớn sự nghiệp, mỗi đợt tập trung đội tuyển mở thêm một cơ hội nối dài thành tích. Từ tháng 11, Ronaldo phải chờ cơ hội tiếp theo ở Al Nassr.

Joao Felix, người đến xem Cristiano Jr. thi đấu ở Oeiras, ghi bàn quyết định giúp Al Nassr thắng 2-1 tại Riyadh.

Chính trận gặp Al Sadd cũng cho thấy vì sao 13 bàn còn lại khó tính bằng một phép đếm ngược đơn thuần. Phút 35, Ronaldo lần thứ hai đưa bóng vào lưới. Anh đã hoàn thành phần việc cuối cùng của tiền đạo, nhưng VAR phát hiện đồng đội Angelo việt vị trước đó. Cột mốc cá nhân được ghi dưới tên một cầu thủ, trong khi một bước chạy sớm của người khác cũng đủ khiến anh phải đợi thêm.

Đến giờ nghỉ, Ronaldo có bàn thứ 987, còn Al Nassr vẫn hòa 1-1. Hai con số ấy tách mục tiêu của tiền đạo khỏi yêu cầu của đội bóng. Al Nassr cần bàn tiếp theo và chẳng có lý do gì phải chờ đội trưởng ghi nó.

Phút 52, Felix quay lưng về khung thành, tung cú ngả bàn đèn ấn định chiến thắng 2-1. Sau trận, anh nói về chín điểm của Al Nassr và cơ hội đi tiếp ở AFC Champions League Elite. Từ góc nhìn của phòng thay đồ, phép tính đáng quan tâm nhất đêm ấy là đội vừa lấy đủ ba điểm.

Đó cũng là thước đo cho chặng cuối của Ronaldo. Mốc 1.000 bàn đủ sức níu người hâm mộ qua từng trận, nhưng lý do để Al Nassr tiếp tục trao cơ hội cho anh vẫn nằm ở những việc cụ thể như pha bóng phút 13.

Ronaldo kiếm được quả phạt đền, thực hiện thành công và đưa đội vượt lên. Ngày con trai bắt đầu sự nghiệp U17, cái tên Ronaldo đã có thêm một cầu thủ để người ta dõi theo. Còn ở Riyadh, người cha vẫn giữ được chỗ của mình bằng điều anh đã làm suốt hơn hai thập niên: ghi bàn khi đội cần.