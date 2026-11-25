Rạng sáng 25/11, Al Nassr đánh bại Al Sadd 2-1 ở lượt 5 vòng phân hạng AFC Champions League Elite.

Ronaldo tiến thêm một bước đến cột mốc 1.000 bàn.

Ở trận đấu này, Cristiano Ronaldo tiếp tục tỏa sáng với một bàn thắng từ chấm phạt đền, qua đó chỉ còn kém cột mốc 1.000 đúng 13 bàn thắng.

Tâm điểm còn đến từ Mohammed Waad. Cầu thủ người Qatar ghi bàn gỡ hòa cho đội khách ở phút 22, sau đó ăn mừng Siu ngay trước mặt Ronaldo. Không lâu sau, chính tiền vệ này lại hóa tội đồ của Al Sadd, với tấm thẻ đỏ vào cuối hiệp một vì hành vi nhổ nước bọt vào Nawaf Bu Washl.

Tiền vệ đội khách bị phát hiện hành động mất vệ sinh.

Với lợi thế quân số, đội bóng của Ange Postecoglou gia tăng sức ép và Felix tạo ra khác biệt bằng pha ngả người móc bóng đẹp mắt ngay đầu hiệp hai.

Bàn thắng không chỉ mang về ba điểm mà còn cho thấy khả năng tạo đột biến của Felix trong những thời điểm Al-Nassr cần một khoảnh khắc cá nhân. Trong khi Ronaldo tiếp tục đóng góp bằng khả năng săn bàn, sự hiện diện của Felix giúp hàng công đội bóng có thêm phương án xử lý khó lường.

Ở diễn biến đáng chú ý khác, Al-Qadsiah của Brendan Rodgers cũng gây ấn tượng khi vùi dập Shabab Al-Ahli 5-1. Julian Quinones và Tijjani Reijnders cùng lập cú đúp, cho thấy sức mạnh tấn công đáng gờm của đội bóng Saudi Arabia.

Cuộc đua tại khu vực phía Tây vẫn rất căng thẳng khi chỉ 8 đội đứng đầu giành vé vào vòng tiếp theo. Với 9 điểm, Al-Nassr đang tiến gần hơn đến mục tiêu vượt qua vòng bảng, nhưng họ vẫn cần duy trì sự ổn định thay vì chỉ trông chờ vào những khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân.

Xếp hạng khu vực phía Tây.