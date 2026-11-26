Anthony Gordon tiếp tục tạo dấu ấn ở mùa giải đầu tiên khoác áo Barcelona khi lập cú đúp trong trận thắng Sabah 4-1 vào rạng sáng 26/11.

Gordon (giữa) đang gây ấn tượng mạnh.

Gia nhập Barcelona hồi tháng 5 với mức phí khoảng 69,3 triệu bảng, tuyển thủ Anh nhanh chóng chứng minh giá trị bằng phong độ ấn tượng. Anh hiện có 5 bàn thắng và 5 kiến tạo trên mọi đấu trường cho đội bóng mới.

Riêng tại Champions League, Gordon tiếp tục bùng nổ với cú đúp vào lưới Sabah. Hai pha lập công nâng tổng số bàn thắng của anh trong những chuyến làm khách tại Azerbaijan ở đấu trường danh giá nhất châu Âu lên con số 6.

Trước đó, khi còn khoác áo Newcastle mùa trước, Gordon ghi 4 bàn vào lưới Qarabag trong hai lượt trận tại Champions League. Nhờ đó, anh trở thành cầu thủ người Anh ghi nhiều bàn thắng sân khách nhất tại một quốc gia trong lịch sử giải đấu.

Gordon cũng trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử Champions League ghi 6 bàn sân khách tại cùng một quốc gia trong một năm dương lịch, vượt qua kỷ lục của Cristiano Ronaldo và Karim Benzema

Năm 2013, Ronaldo ghi 5 bàn trên đất Thổ Nhĩ Kỳ trong màu áo Real Madrid. Chín năm sau, Benzema cũng đạt thành tích tương tự khi thi đấu tại Anh cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Từ bản hợp đồng gây hoài nghi, Gordon đang trở thành nhân tố quan trọng trong đội hình Barcelona. Những màn trình diễn thuyết phục liên tiếp cho thấy khoản đầu tư gần 70 triệu bảng của đội chủ sân Camp Nou đang mang lại hiệu quả đáng kể.