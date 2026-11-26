Calvin Verdonk có ba pha tắc bóng và chơi đến phút bù giờ trong trận Lille ngược dòng thắng Bayern Munich 2-1 ở Champions League sáng 26/11.

Calvin Verdonk đá chính ở vị trí hậu vệ trái khi Lille tiếp Bayern trên sân Pierre-Mauroy.

Ayase Ueda đưa Lille trở lại trận đấu bằng bàn gỡ ở phút 62. Ba phút sau, Aleksandar Pavlovic phản lưới, đẩy Bayern vào thế phải rượt đuổi. Với Calvin Verdonk, hậu vệ trái của Lille, thử thách lớn nhất bắt đầu từ lúc ấy. Đội chủ nhà còn gần nửa giờ để bảo vệ lợi thế trước đối thủ đã dẫn họ suốt phần lớn trận đấu.

Verdonk đá bên trái trung vệ Alexsandro, đối diện với Konrad Laimer và hậu vệ phải Josip Stanisic. Khó khăn với tuyển thủ Indonesia nằm ở khoảng trống sau lưng mỗi khi anh rời vị trí.

Nếu theo Laimer ra sát đường biên, Verdonk có thể để lộ khe giữa mình và Alexsandro. Còn nếu bó vào quá sớm, anh sẽ nhường cho Stanisic khoảng trống để đưa bóng lên.

Ba pha tắc bóng cho thấy Verdonk biết chọn thời điểm áp sát. Anh cũng thắng cả bốn tình huống tranh chấp mà Sportschau ghi nhận. Với một hậu vệ biên, thắng ngay pha đối đầu đầu tiên có giá trị rõ ràng: trung vệ bên cạnh có thể tiếp tục giữ vị trí trước khung thành, thay vì phải dạt ra bọc lót.

Calvin Verdonk đang thi đấu ổn định trong màu áo Lille.

Dù vậy, Bayern vẫn có lúc đưa được Laimer vào thế đối mặt thủ môn Berke Özer trong hiệp một. Còn ở bàn mở tỷ số phút 15, Dayot Upamecano thoát khỏi sự theo kèm của Ngal’ayel Mukau để đánh đầu từ quả phạt góc.

Đó cũng là bàn duy nhất Lille phải nhận. Verdonk làm tốt phần việc ở cánh trái, còn Özer có một pha cứu thua quan trọng khi lớp phòng ngự phía trước bị vượt qua.

Sau khi dẫn 2-1, Lille vẫn có cách khiến Bayern phải dè chừng mà không cần đẩy cả hai hậu vệ biên lên cao. Ở một pha phản công, Ethan Mbappe bứt đi từ gần giữa sân và sút trúng cột. Khả năng tự đưa bóng lên của Mbappe giúp những cầu thủ phía sau có thể giữ vị trí, sẵn sàng phòng ngự nếu đội mất bóng.

Lille thay Mbappe ở phút 77 rồi rút Hakon Haraldsson ở phút 87, nhưng vẫn giữ Verdonk bên cạnh Alexsandro. Đến phút bù giờ, Romain Perraud mới vào thay anh.

Trước lượt trận này, Lille chỉ có một điểm sau bốn trận. Ueda ghi bàn mở đầu cuộc ngược dòng, còn đóng góp của Verdonk nằm ở quãng thời gian sau đó, khi đội chủ nhà cần giữ tỷ số để giành chiến thắng đầu tiên tại Champions League mùa này.