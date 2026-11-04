Tuyển thủ Indonesia làm nên lịch sử ở Champions League

Calvin Verdonk trở thành cầu thủ Indonesia đầu tiên được UEFA vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất trận tại Champions League sau màn trình diễn trong màu áo Lille.

Calvin Verdonk (phải) được UEFA trao giải Cầu thủ xuất sắc nhất trận sau màn trình diễn trong trận Lille hòa Bodø/Glimt 0-0.

Rạng sáng 4/11, Lille hòa Bodø/Glimt 0-0 trên sân Aspmyra tại lượt trận thứ tư vòng phân hạng Champions League. Dù không ghi bàn hay kiến tạo, hậu vệ Calvin Verdonk vẫn được UEFA trao giải Cầu thủ xuất sắc nhất trận (Player of the Match).

Theo Detik Sport, Verdonk đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ Indonesia đầu tiên nhận danh hiệu này tại Champions League. Trước đó, hậu vệ 29 tuổi cũng trở thành cầu thủ Indonesia đầu tiên góp mặt ở giải đấu danh giá nhất cấp CLB châu Âu.

Verdonk được HLV Davide Ancelotti xếp đá chính ở vị trí hậu vệ trái và thi đấu trọn 90 phút. Trong điều kiện thời tiết lạnh, mưa và gió mạnh tại Na Uy, tuyển thủ Indonesia duy trì khả năng tranh chấp, hỗ trợ phòng ngự và tham gia triển khai bóng.

Theo thống kê được Detik Sport công bố, Verdonk thực hiện bốn pha tắc bóng, một lần đánh chặn và ba tình huống phá bóng. Anh còn tạo ra ba đường chuyền mở ra cơ hội dứt điểm, đạt tỷ lệ chuyền chính xác 83% và thực hiện thành công ba trong bốn đường chuyền dài.

Những con số cho thấy đóng góp của Verdonk không giới hạn ở nhiệm vụ phòng ngự. Khi Lille kiểm soát bóng, hậu vệ sinh năm 1997 thường xuyên dâng cao, tạo thêm phương án phối hợp ở hành lang trái.

Trong hiệp một, Lille chiếm ưu thế và tạo ra cơ hội đáng chú ý từ cú sút của Dilane Bakwa, nhưng thủ môn Nikita Haikin cản phá thành công.

Sau giờ nghỉ, Bodø/Glimt chơi tốt hơn và có một số tình huống uy hiếp khung thành. Tuy nhiên, hàng thủ Lille đứng vững, giúp đội bóng Pháp giữ sạch lưới và giành điểm số đầu tiên sau ba thất bại liên tiếp tại Champions League.

Verdonk được UEFA vinh danh dù Lille chỉ hòa và anh không sở hữu điểm số thống kê cao nhất đội theo một số hệ thống đánh giá. Quyết định này phản ánh đóng góp toàn diện của hậu vệ Indonesia trong cả hai trạng thái tấn công và phòng ngự.

Sinh tại Hà Lan, Verdonk từng khoác áo các đội trẻ nước này trước khi chuyển sang thi đấu cho tuyển Indonesia. Anh gia nhập Lille từ NEC Nijmegen vào năm 2025 và từng bước khẳng định vị trí tại Ligue 1.

Với bóng đá Indonesia, danh hiệu cá nhân của Verdonk tiếp tục cho thấy dấu ấn của các tuyển thủ nhập tịch đang thi đấu tại châu Âu. Tuy nhiên, Lille vẫn còn nhiều việc phải làm khi mới giành một điểm sau bốn lượt Champions League.