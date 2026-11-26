Sai lầm tai hại của Senne Lammens trước Sporting Lisbon khiến CĐV MU phẫn nộ, thậm chí đòi đưa Andre Onana trở lại Old Trafford.

Lammens có trận đấu đáng quên.

Ở trận hòa Sporting 2-2 rạng sáng 26/11, thủ môn người Bỉ cản phá một quả phạt đền, nhưng sau đó mắc sai lầm nghiêm trọng. Đầu tiên, anh phạm lỗi trong vùng cấm, tạo điều kiện để Luis Suarez mở tỷ số cho Sporting sau hơn 30 phút thi đấu.

MU sau đó vùng lên mạnh mẽ nhờ cú đúp của đội trưởng Bruno Fernandes, qua đó dẫn ngược 2-1. Dù vậy, khi trận đấu chỉ còn khoảng 10 phút, Lammens lại xử lý thiếu chắc chắn, để bóng bật khỏi tay và tạo cơ hội cho Suarez hoàn tất cú đúp.

Nhiều CĐV MU lập tức yêu cầu HLV Pochettino loại Lammens khỏi đội hình xuất phát ở trận gặp Brentford tại Premier League vào ngày 28/11. Thậm chí, một bộ phận người hâm mộ còn cho rằng đội chủ sân Old Trafford đã sai lầm khi chia tay Onana để đặt niềm tin vào thủ thành người Bỉ.

Trên mạng xã hội, một CĐV bình luận: "Tại sao chúng ta lại để Onana ra đi và đưa Lammens về? Cậu ấy không đủ khả năng làm thủ môn số một của MU". Người khác thậm chí khẳng định Onana chơi tốt hơn đáng kể so với người kế nhiệm.

Onana hiện khoác áo Trabzonspor theo dạng cho mượn và chịu nhiều chỉ trích trong thời gian bắt chính ở MU. Dù vậy, Onana đang chơi khá ổn ở Thổ Nhĩ Kỳ khi bắt chính cả 17 trận mùa này, giữ sạch lưới 8 lần, trong đó có 7 trận tại giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ. Anh mới để thủng lưới 8 bàn tại đấu trường này.

Ở chiều ngược lại, Lammens nhận 33 bàn thua sau 16 trận cho MU trên mọi đấu trường. Thủ môn này mới có một trận giữ sạch lưới, trước Sabah tại Champions League, trong khi để lọt lưới 23 bàn ở Premier League.

Tất nhiên, không thể quy toàn bộ trách nhiệm cho Lammens khi hàng phòng ngự MU cũng liên tục bộc lộ vấn đề. Dù vậy, việc CĐV bắt đầu mong Onana trở lại cho thấy cuộc khủng hoảng nơi khung gỗ của đội bóng đang trở nên đáng lo ngại.