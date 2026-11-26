Trọng tài Szymon Marciniak thổi còi trước khi Amad Diallo đưa bóng vào lưới Sporting, khiến VAR không thể can thiệp trong trận hòa 2-2 của MU sáng 26/11.

Amad Diallo đánh đầu vào lưới trống sau khi trọng tài đã cắt còi.

Tranh cãi ở lượt trận thứ năm Champions League bắt nguồn từ pha tranh bóng giữa Youri Tielemans và Goncalo Inacio. Khi MU đang bị dẫn 0-1, tiền vệ người Bỉ trượt người chọc bóng cho Amad. Thủ môn Kaique Pereira cản được cú sút đầu tiên, nhưng Amad kịp băng vào đánh đầu bồi vào lưới trống.

Trọng tài Marciniak cho rằng Tielemans phạm lỗi với Inacio và cắt còi ngay sau pha tranh chấp. Khi Amad đánh đầu, bóng đã ngoài cuộc. VAR vì thế không thể đề nghị công nhận bàn thắng, kể cả nếu hình ảnh quay chậm cho thấy tiền vệ MU đoạt bóng hợp lệ.

Theo The Independent, Tielemans dường như chạm bóng hợp lệ khi trượt người. Cựu tiền vệ MU, Owen Hargreaves cũng chỉ trích quyết định của trọng tài người Ba Lan.

“Tôi không biết trọng tài đã nhìn thấy gì. Tielemans chơi bóng và cũng không vào bóng liều lĩnh”, Hargreaves bình luận trên TNT Sports. Trên sân, Tielemans phản ứng và phải nhận thẻ vàng.

Youri Tielemans phản ứng với trọng tài Szymon Marciniak sau pha tranh bóng với Goncalo Inacio.

Trước tình huống của Amad, hàng thủ MU đã hai lần khiến đội nhà chịu phạt đền chỉ trong ba phút. Lần đầu, Lisandro Martinez đưa chân cản Geny Catamo trong vùng cấm. Senne Lammens cứu thua cho MU khi đổ người sang trái, chặn cú sút chìm của Luis Suarez.

Chỉ 75 giây sau pha cản phá, chính Lammens lại phạm lỗi với Maximiliano Araujo trong vùng cấm. Suarez tiếp tục bước lên chấm 11 m và lần này đánh bại thủ môn MU, khiến đội bóng của HLV Mauricio Pochettino bị dẫn trước trận thứ bảy liên tiếp.

Lần gần nhất MU chịu hai quả phạt đền trong cùng một trận Champions League là năm 1998. Tính trên mọi đấu trường mùa này, đội chủ sân Old Trafford đã bị thổi phạt đền năm lần.