Sau trận hòa Sporting 2-2, MU có thể tiến gần vé play-off nếu giành một chiến thắng và một trận hòa trong hai trận sân nhà sắp tới.

MU rời Lisbon với điểm sân khách đầu tiên tại Champions League mùa này.

Trận hòa tại Lisbon sáng 26/11 đưa MU lên 7 điểm sau 5 lượt trận Champions League. Thầy trò HLV Mauricio Pochettino còn hai trận liên tiếp ở Old Trafford để chạm mốc 11 điểm trước chuyến làm khách trên sân Villarreal. Trong hai mùa gần nhất, đội giành suất play-off cuối cùng có lần lượt 11 và 9 điểm.

Nếu chỉ thắng một trong ba trận còn lại và thua hai trận kia, MU sẽ kết thúc vòng phân hạng với 10 điểm. Thành tích ấy cao hơn một điểm so với đội xếp thứ 24 mùa trước, nhưng lại thấp hơn một điểm so với cùng vị trí ở mùa 2024/25.

Khi các đội bằng điểm, UEFA xét hiệu số bàn thắng bại trước tiên. Mùa trước, Benfica và Marseille cùng giành 9 điểm sau 8 trận. Benfica đi tiếp với hiệu số -2, còn Marseille bị loại với hiệu số -3.

MU hiện có hiệu số 0, ghi 10 bàn và thủng lưới 10 lần. Riêng hai chuyến làm khách trước Atletico Madrid (thua 0-2) và Como (thua 1-4) đã khiến họ nhận 6 bàn thua.

MU thắng cả hai trận sân nhà từ đầu giải, hạ Sabah 4-0 rồi vượt qua Roma 3-2. Nếu nối dài mạch thắng khi tiếp Leipzig ngày 8/12, họ sẽ có 10 điểm và chỉ cần hòa Bayern Munich tại Old Trafford ngày 20/1 để đạt mốc 11. Còn nếu chia điểm với Leipzig, MU buộc phải thắng Bayern hoặc Villarreal ở lượt cuối ngày 27/1 mới chạm được mốc này.

Vé vào thẳng vòng 1/8 là mục tiêu khó hơn nhiều. Trong cả hai mùa gần nhất, đội đứng thứ tám đều giành 16 điểm. Với MU, 16 cũng là số điểm tối đa họ còn có thể đạt được. Muốn chạm mốc ấy, đội bóng của Pochettino phải thắng cả Leipzig, Bayern lẫn Villarreal, trong khi trận hòa Sporting mới mang về điểm sân khách đầu tiên của họ ở mùa này.