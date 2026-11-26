Pochettino thay bốn vị trí sau trận thua Liverpool, nhưng ở Lisbon, MU vẫn đánh rơi chiến thắng từ hai sai lầm của cùng một thủ môn.

Pochettino thay bốn vị trí trong đội hình xuất phát của MU sau thất bại 0-4 tại Anfield.

Senne Lammens vừa cản được quả phạt đền của Luis Suarez thì 75 giây sau, anh lại phải đối mặt với tiền đạo Sporting trên chấm 11 m. Lần này, chính thủ môn MU phạm lỗi. Maxi Araujo còn phải đuổi theo bóng khi Lammens lao ra. Thay vì buộc đối thủ xử lý tiếp, anh cho Suarez thêm một cơ hội sút phạt đền.

Đoạn kết trận hòa 2-2 sáng 26/11 còn đáng tiếc hơn. Khi MU đang dẫn bàn, Lammens chọn đúng vị trí và đón được một quả bóng bổng trước mặt Suarez. Chỉ sau khi thủ môn người Bỉ để tuột bóng, tiền đạo Sporting mới có cơ hội tung cú móc gỡ hòa.

Giữa hai sai lầm ấy là quãng thời gian đáng xem nhất của MU qua hai trận đầu dưới quyền Pochettino. Sau thất bại 0-4 ở Anfield, HLV người Argentina thay bốn vị trí trong đội hình xuất phát, giữ nguyên bộ ba tiền vệ và điều chỉnh vai trò của Bryan Mbeumo. Ở Lisbon, lần đầu tiên ông có dịp tính cách bảo vệ một tỷ số có lợi.

Hai cách dùng Mbeumo

Phút 22 tại Anfield, Mbeumo phải rời sân nhường chỗ cho Harry Maguire. MU khi ấy đã mất Leny Yoro vì thẻ đỏ và bị Liverpool dẫn hai bàn. Pochettino buộc phải rút một tiền đạo để vá hàng thủ gần như ngay khi trận ra mắt của ông vừa bắt đầu.

Ba ngày sau, khi MU dẫn Sporting 2-1, Pochettino rút Joshua Zirkzee và đẩy Mbeumo lên đá trung phong. Sự khác biệt nằm ở lựa chọn ông dành cho tiền đạo người Cameroon. Tại Anfield, Mbeumo phải hy sinh vị trí. Ở Lisbon, anh được giữ lại làm mũi tấn công cao nhất trong nửa giờ cuối.

Pha bắt bóng không dính của Lammens tạo cơ hội cho Suarez gỡ hòa 2-2.

Cách Pochettino sử dụng Maguire cũng cho thấy ông đã rút được gì từ trận thua Liverpool. Theo phân tích của Coaches’ Voice, sau khi Yoro bị đuổi, Liverpool nhiều lần đưa Rio Ngumoha vào thế đối mặt Diogo Dalot. Maguire vào sân giúp trung vệ gần bóng có thể bước ra hỗ trợ Dalot mà MU vẫn còn người bảo vệ khu vực trước khung thành.

Đến Lisbon, Maguire đá chính, Dalot ngồi dự bị. Pochettino cũng đưa Matthijs de Ligt và Patrick Dorgu lên ghế dự bị. Trong bốn thay đổi so với trận gặp Liverpool, chỉ sự vắng mặt của Matheus Cunha vì án treo giò là bắt buộc.

Yoro vẫn có tên trong đội hình xuất phát. Kobbie Mainoo, Youri Tielemans và Bruno Fernandes tiếp tục chơi ở giữa sân. Quyết định giữ bộ ba này có cơ sở: chiếc thẻ đỏ ngay phút thứ 8 tại Anfield khiến Pochettino chưa có đủ thời gian đánh giá họ khi MU chơi đủ người.

Ở Lisbon, MU đẩy được Sporting lùi về sau khi bị dẫn. Lisandro Martinez dâng cao, kiếm quả phạt đền giúp Bruno gỡ hòa. Ít phút sau, đội trưởng MU có mặt trước vùng cấm, sút chân trái nâng tỷ số lên 2-1.

Bóng nảy bất thường trước khi vượt qua thủ môn Sporting, nên sẽ vội vàng nếu lấy cú đúp của Bruno làm bằng chứng cho sự khởi sắc của hàng công. Chi tiết có ý nghĩa hơn với Pochettino nằm ở pha gỡ hòa. Martinez, người vừa khiến đội nhà chịu phạt đền, vẫn sẵn sàng xâm nhập vùng cấm khi MU cần thêm người tấn công.

Khi MU vội lao vào tranh bóng

Pochettino có lý do để khuyến khích Martinez dâng cao. Điều ông cần sửa ở trung vệ người Argentina nằm trong chính vùng cấm MU, ở một tình huống mà giữ vị trí có lợi hơn cố đoạt bóng.

Khi Geny Catamo nhận bóng bên phải vùng cấm, Martinez vẫn đứng giữa cầu thủ Sporting và khung thành. Catamo còn phải vượt qua anh mới có góc sút thuận lợi. Martinez lại đưa chân cản và phạm lỗi. Lammens cứu được quả phạt đền sau đó, nhưng chỉ 75 giây sau, anh mắc sai lầm tương tự trước Araujo.

Ở cả hai tình huống, cầu thủ Sporting vẫn còn việc phải làm. Catamo cần vượt qua hậu vệ, còn Araujo phải đuổi kịp bóng. Cả hai cùng được hưởng phạt đền vì cầu thủ MU nóng vội trong một pha tranh chấp chưa buộc họ phải mạo hiểm.

Những sai lầm cá nhân khiến MU đánh rơi chiến thắng.

Theo The Independent, MU đã chịu 5 quả phạt đền trên mọi đấu trường mùa này. Riêng ở Champions League, lần gần nhất họ bị thổi hai quả phạt đền trong cùng một trận phải lùi về năm 1998. Với Pochettino, hai tình huống tại Lisbon cho thấy một việc cụ thể cần sửa trên sân tập: buộc đối thủ xử lý thêm một nhịp khi góc sút vẫn đang bị che.

Bàn gỡ 2-2 cần được nhìn nhận khác. Lần này, Lammens phán đoán đúng điểm rơi và chạm bóng trước Suarez. Hàng thủ đưa tình huống về đúng kết cục mong muốn: thủ môn có bóng trước tiền đạo. Sai sót xảy ra ở động tác bắt bóng cuối cùng. Thay trung vệ hay bố trí thêm người bọc lót cũng khó giúp MU tránh được bàn thua ấy.

MU đã thủng lưới 36 bàn sau 17 trận trên mọi đấu trường, trong khi Pochettino mới cầm quân hai trận. Ở Lisbon, ông sửa cách các hậu vệ hỗ trợ nhau và giữ được một mũi tấn công phía trên khi đội nhà dẫn bàn. Những thay đổi ấy cho MU cơ hội thắng.

Phần việc còn lại nằm ở những quyết định cụ thể hơn nhiều: Martinez có cần đưa chân khi vẫn chắn được góc sút, và Lammens có cần lao ra khi tiền đạo còn chưa đuổi kịp bóng?