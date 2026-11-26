Pha lập công của Bruno Fernandes gây chú ý trong trận hòa 2-2 giữa MU và Sporting Lisbon tại Champions League rạng sáng 26/11.

Trận đấu tại Lisbon chứng kiến hàng loạt diễn biến khó tin, trong đó một trong hai pha lập công của Fernandes thu hút sự chú ý của dư luận. Sau khi thực hiện thành công quả 11 giúp MU rút ngắn tỷ số, tiền vệ người Bồ Đào Nha tiếp tục phá lưới đối thủ theo cách đầy may mắn.

Tình huống diễn ra ở phút 60, Fernandes tung cú sút từ ngoài vùng cấm. Tuy nhiên, thay vì đi theo quỹ đạo thông thường, trái bóng bất ngờ nảy lên sau khi chạm vào một điểm gồ ghề trên mặt sân, khiến thủ môn Kaique Pereira không kịp phản ứng. Bóng bay thẳng vào nóc lưới trong sự ngỡ ngàng của các cầu thủ Sporting.

Bóng nảy bật và đi vào lưới của Sporting.

Pha lập công nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội. Nhiều cổ động viên gọi đây là một trong những "bàn thắng may mắn nhất từng chứng kiến", thậm chí cho rằng thần may mắn đã đứng về phía MU.

Ngoài cú đúp của Fernandes, MU còn chịu bất lợi khi bàn thắng của Amad Diallo bị từ chối. Sau cú sút đưa bóng trúng xà ngang, cầu thủ người Bờ Biển Ngà này đánh đầu bồi thành công, nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng do lỗi của Youri Tielemans trong tình huống trước đó.

Sau trận hòa Sporting 2-2, MU có thể tiến gần vé play-off nếu giành một chiến thắng và một trận hòa trong hai trận sân nhà sắp tới. Đội chủ sân Old Trafford hiện xếp thứ 19 tại vòng phân hạng.

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