Sự trở lại của một trung phong thực thụ trên bục nhận Quả bóng Vàng khiến huyền thoại Brazil, Ronaldo Nazario đặc biệt phấn khích.

Kane ghi 73 bàn trong mùa giải, vượt qua Kylian Mbappe và Lamine Yamal để nhận danh hiệu cá nhân cao quý.

Ronaldo đánh giá Harry Kane hoàn toàn xứng đáng giành Quả Bóng Vàng 2026, đồng thời cho rằng danh hiệu của tiền đạo Bayern Munich đánh dấu sự trở lại của những trung phong cổ điển trong cuộc đua cá nhân cao quý nhất bóng đá thế giới.

Huyền thoại Brazil chính là người công bố Kane chiến thắng tại lễ trao giải tổ chức ở London tháng trước. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ năm 2022, khi Karim Benzema được vinh danh, một tiền đạo cắm thực thụ giành Quả bóng Vàng.

Chia sẻ trên podcast Stick to Football của Disney+, Ronaldo không giấu được niềm vui khi chứng kiến Kane nhận giải.

"Đó là phần thưởng hoàn toàn xứng đáng. Tôi rất vui cho Kane và cũng vui cho chính mình, bởi vị trí số 9 đã trở lại. Đã quá lâu rồi chúng ta không thấy một trung phong giành được danh hiệu cá nhân quan trọng như vậy. Kane còn là người rất dễ mến", Ronaldo nói.

Kane đưa vị trí số 9 trở lại đỉnh cao

Kane vượt qua Kylian Mbappe và Lamine Yamal để giành Quả bóng Vàng 2026. Tiền đạo 33 tuổi có mùa giải bùng nổ trong màu áo Bayern Munich và tuyển Anh, ghi tổng cộng 73 bàn thắng, góp công giúp đội bóng Đức chinh phục Bundesliga và Champions League, đồng thời đưa tuyển Anh vào bán kết World Cup.

Anh trở thành cầu thủ Anh thứ năm trong lịch sử giành danh hiệu này, sau Stanley Matthews, Bobby Charlton, Kevin Keegan và Michael Owen. Đáng chú ý, Owen là người gần nhất làm được điều đó trước Kane, vào năm 2001.

Ronaldo cho rằng Quả bóng Vàng có ý nghĩa đặc biệt ở mọi quốc gia. Tuy nhiên, danh hiệu năm nay càng đáng chú ý với người hâm mộ Anh sau 25 năm chờ đợi.

Ronaldo Nazario là người công bố Harry Kane giành Quả Bóng Vàng 2026 tại lễ trao giải ở London.

Cựu tiền đạo Brazil cũng nhắc đến vấn đề minh bạch trong cách bầu chọn. Theo ông, dù đội trưởng các đội tuyển và nhà báo tham gia bỏ phiếu, tiêu chí xác định cầu thủ xuất sắc nhất thế giới vẫn chưa thực sự rõ ràng.

Dẫu vậy, Ronaldo không nghi ngờ về giá trị chuyên môn của Kane. Ông khẳng định tiền đạo người Anh là trung phong xuất sắc nhất hiện nay.

Ronaldo tiếc nuối vì không được bảo vệ tốt hơn

Bên cạnh câu chuyện Quả bóng Vàng, Ronaldo còn đề cập đến sự khác biệt giữa bóng đá hiện đại và thời kỳ ông thi đấu. Huyền thoại Brazil cho rằng các cầu thủ ngày nay được trọng tài bảo vệ tốt hơn trước những pha vào bóng nguy hiểm.

Sự nghiệp của Ronaldo từng bị ảnh hưởng nặng nề bởi hai chấn thương đầu gối nghiêm trọng. Chấn thương thứ hai xảy ra chỉ sáu phút sau khi ông trở lại sân cỏ, khiến tiền đạo này phải nghỉ thi đấu hơn một năm.

"Tôi ước mình được bảo vệ tốt hơn trong thời kỳ đó. Chúng tôi đã phải chịu đựng rất nhiều. Thế hệ của tôi có những cầu thủ vào bóng cực kỳ quyết liệt. Ở bất cứ nơi nào tôi thi đấu cũng có những đối thủ như vậy, trong khi cầu thủ không được bảo vệ đúng mức", Ronaldo chia sẻ.

Cựu tiền đạo Brazil cho rằng những thay đổi trong luật và cách điều hành trận đấu giúp cầu thủ hiện nay được bảo vệ tốt hơn. Ông xem đó là điều tích cực, nhưng vẫn tiếc nuối vì bản thân không được hưởng sự bảo vệ tương tự trong những năm tháng đỉnh cao.

Với Ronaldo, chiến thắng của Kane không chỉ là phần thưởng dành cho một mùa giải xuất sắc. Danh hiệu này còn mang ý nghĩa đặc biệt với những tiền đạo chơi gần khung thành, những người từng phải cạnh tranh với các cầu thủ tấn công thiên về tốc độ và khả năng sáng tạo trong cuộc đua Quả Bóng Vàng.