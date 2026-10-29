Lý do nhà vô địch Champions League thành nhân viên bán hàng

Từng khoác áo Barcelona, sát cánh cùng Lionel Messi và giành Champions League, Jeremy Mathieu lại làm công việc liên quan đến bán hàng sau khi giải nghệ.

Mathieu trong màu áo Barcelona.

Tháng 4/2025, những bức ảnh Mathieu làm việc tại cửa hàng Intersport ở Cabries-Plan de Campagne, gần Aix-en-Provence (Pháp), lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều người ngạc nhiên khi chứng kiến một cựu cầu thủ từng thi đấu ở đẳng cấp cao nhất chuyển sang công việc bán hàng. Thời điểm đó, lý do đằng sau quyết định của anh chưa được tiết lộ.

Mới nhất, trong cuộc phỏng vấn với So Foot, Mathieu giải thích rằng anh nhận công việc tại Intersport không phải vì khó khăn tài chính. Cựu hậu vệ cho biết mình làm vậy để tìm lại thói quen sinh hoạt và kết nối xã hội sau khoảng thời gian dài vật lộn với chứng trầm cảm.

Loic Loval-Landre, đồng đội cũ của Mathieu tại Sochaux, là người giúp anh tìm được công việc này. Nhận thấy bạn mình gặp khó khăn và ít ra ngoài, Loic đã giới thiệu vị trí còn trống tại cửa hàng.

Mathieu chụp ảnh cùng người hâm mộ.

Mathieu thừa nhận anh trải qua giai đoạn trầm cảm sau khi giải nghệ. Việc phải dừng thi đấu đột ngột khiến cựu cầu thủ 42 tuổi khó chấp nhận thực tế. Anh nhớ sân cỏ, phòng thay đồ và những trải nghiệm gắn liền với bóng đá chuyên nghiệp.

Mathieu chia sẻ rằng vợ luôn ở bên hỗ trợ anh trong giai đoạn khó khăn nhất. Có thời điểm, anh không biết phải làm gì tiếp theo và cảm thấy hoàn toàn mất phương hướng.

"Công việc giúp tôi lấy lại sức lực, xây dựng lại các mối quan hệ xã hội và cuối cùng là bắt đầu sống trở lại. Vợ tôi cũng nhận một số công việc thời vụ, mọi thứ dần trở nên ổn định hơn", Mathieu chia sẻ.

Khi ấy, Mathieu còn vướng vào một vụ kiện pháp lý và công việc trên giúp anh giữ được sự cân bằng trong cuộc sống ngoài đời thường.

Mathieu gia nhập Barcelona từ Valencia năm 2014. Trong thời gian khoác áo đội bóng xứ Catalonia, hậu vệ người Pháp có 91 lần ra sân, giành hai chức vô địch La Liga và Champions League. Anh cũng từng ghi bàn quyết định trong một trận "El Clasico" trước Real Madrid.

Sau đó, Mathieu chuyển sang Sporting CP tại Bồ Đào Nha, có hơn 100 lần thi đấu và giành ba danh hiệu cùng đội bóng Lisbon. Tuy nhiên, chấn thương đứt dây chằng chéo trước (ACL) trong buổi tập tháng 6/2020 khiến sự nghiệp của anh kết thúc sớm hơn dự kiến.

Đáng chú ý, anh từng nghỉ việc rồi quay lại cửa hàng. Song song với việc quản lý tại cửa hàng thể thao, hiện Mathieu theo học các chứng chỉ huấn luyện và tham gia công tác huấn luyện đội U15 tại Aix-en-Provence.

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