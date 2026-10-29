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Thể thao

Lời cầu cứu khó hiểu của cha Yamal

  • Thứ năm, 29/10/2026 19:36 (GMT+7)
  • 16 giờ trước

Ông Mounir Nasraoui khiến người hâm mộ Barcelona lo lắng khi đăng thông điệp cần giúp đỡ trên mạng xã hội, chỉ vài ngày sau vụ tranh cãi tại sân bay.

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Bài đăng kêu cứu đầy khó hiểu của cha Yamal trên Instagram.

Mounir Nasraoui đăng tải thông điệp gây tò mò trên mạng xã hội hôm 28/10. Ông đính kèm bức ảnh đen trắng chụp cùng Joan Laporta, Chủ tịch CLB Barcelona, tại lễ trao giải Quả bóng Vàng diễn ra ở London (Anh).

"Xin chào, chúc buổi sáng tốt lành đến toàn thể gia đình Blaugrana. Tôi cần sự giúp đỡ với tư cách một con người", cha của Lamine Yamal viết.

Thông điệp ngắn gọn lập tức thu hút sự chú ý. Một số người hâm mộ đặt câu hỏi về tình hình của Nasraoui. Những người khác gửi lời động viên, bày tỏ mong muốn ông sớm vượt qua khó khăn. Tuy nhiên, Nasraoui không giải thích cụ thể điều gì đang xảy ra. Vài giờ sau, ông khóa phần bình luận của bài đăng.

Động thái này xuất hiện trong bối cảnh Nasraoui vừa vướng vào một vụ việc gây tranh cãi tại sân bay Barcelona-El Prat. Khi chuẩn bị đến London dự lễ trao giải Quả bóng vàng, ông được cho là đã xảy ra mâu thuẫn với một nữ nhân viên quán cà phê.

Theo thông tin được truyền thông Tây Ban Nha đăng tải, Nasraoui treo áo khoác tại vị trí không được phép. Sau khi bị nhắc nhở, ông bị cáo buộc không chấp hành, chửi bới nhân viên và nhổ nước bọt vào mặt cô.

Một người đàn ông có mặt tại hiện trường được cho là cố gắng can thiệp để hạ nhiệt tình hình. Tuy nhiên, người này sau đó bị cha Yamal đe dọa và định tấn công bằng ghế. Cảnh sát Tây Ban Nha được gọi đến xử lý vụ việc.

Hiện chưa có thông tin xác nhận rằng bài đăng của Nasraoui có liên quan trực tiếp đến sự cố tại sân bay. Trong khi đó, Yamal trải qua một đêm đáng chú ý tại gala Quả bóng vàng 2026. Ngôi sao trẻ của Barcelona đứng thứ ba , sau Harry Kane và Kylian Mbappe.

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Đào Trần

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