Chỉ cần hòa ở lượt cuối, U17 Thái Lan thua Iraq 1-2 và mất ngôi đầu bảng B.

U17 Thái Lan dừng bước ở vòng loại dù thắng ba trận đầu bảng B.

Phút 84 trên sân Buriram City tối 20/11, U17 Thái Lan vẫn hòa Iraq 1-1, tỷ số đủ để họ đứng đầu bảng B vòng loại U17 châu Á 2027. Từ cánh phải, Ahmed Shllha đưa bóng vào vùng cấm. Bóng chạm một cầu thủ Thái Lan rồi đến chân Yousif Jale. Cú sút tung nóc lưới của Jale đưa Iraq vượt lên 2-1. Đội chủ nhà không thể gỡ hòa trong những phút còn lại.

Thái Lan bước vào trận với 9 điểm sau khi thắng Đài Loan (Trung Quốc) 4-1, Maldives 7-0 và Hong Kong (Trung Quốc) 2-1. Iraq kém hai điểm và buộc phải thắng. Đội khách sớm vượt lên khi Sajjad Al Hilfi thoát xuống bên trái rồi chuyền vào cho Jale dứt điểm cận thành.

Thái Lan nỗ lực tìm bàn gỡ từ các tình huống cố định. Thủ môn Sihad Khalat Hussein cứu thua sau quả đá phạt ở phút 14, rồi cản cú vô-lê của Pasawat Wongsa. Đến phút 40, Piyaphat Malisaichon đón bóng bật ra sau một quả ném biên dài, nhưng cú sút đi chệch khung thành. Iraq giữ tỷ số 1-0 đến giờ nghỉ.

HLV Wasaphon Kaewphaluek thay hai cầu thủ ngay đầu hiệp hai. Đội chủ nhà gỡ hòa từ chấm 11 m sau khi Mujtaba Alwarwar phạm lỗi trong vùng cấm.

Sau đó, Iraq dồn lên và buộc thủ môn Harid Mansin cứu thua hai lần liên tiếp ở phút 69. Bảy phút sau, Thái Lan có cơ hội vượt lên từ một quả phạt góc, nhưng cú sút chân phải của cầu thủ vào thay người đi chệch khung thành.

Khép lại màn so tài, HLV Kaewphaluek gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ. Ông mong họ đừng trách các cầu thủ trẻ, bởi các học trò đã nỗ lực hết sức. Nhà cầm quân người Thái Lan hy vọng cả đội sẽ trưởng thành từ những sai sót trong trận đấu này.

Iraq vượt Thái Lan một điểm để đứng đầu bảng B với 10 điểm. Chỉ bảy đội nhất bảng vòng loại giành vé dự vòng chung kết tại Uzbekistan từ ngày 12 đến 29/5/2027. Với vị trí nhì bảng, Thái Lan cũng mất cơ hội tranh suất dự U17 World Cup 2027 qua giải châu Á.