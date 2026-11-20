U17 Việt Nam đứng thứ ba bảng G sau trận thua Bỉ 2-3 và có thể mở lại cuộc đua vào top 2 nếu thắng New Zealand ở lượt tới.

U17 Việt Nam đứng thứ ba bảng G sau trận thua U17 Bỉ 2-3 ở lượt mở màn World Cup.

Sau lượt trận ngày 20/11, Mali dẫn bảng G nhờ chiến thắng 3-0 trước New Zealand. Bỉ cũng có 3 điểm nhưng xếp sau vì hiệu số +1, so với +3 của Mali. U17 Việt Nam và New Zealand cùng trắng tay, trong đó thầy trò HLV Cristiano Roland đứng trên nhờ hiệu số -1 so với -3 của đối thủ.

Trận gặp New Zealand lúc 22h30 ngày 23/11 có thể thay đổi mục tiêu của Việt Nam ở lượt cuối. Nếu thắng, Việt Nam sẽ có 3 điểm và tạo khoảng cách bằng một trận thắng với đối thủ khi vòng bảng chỉ còn một lượt. Nếu Bỉ đồng thời đánh bại Mali, Việt Nam và Mali sẽ cùng có 3 điểm trước cuộc đối đầu lúc 20h ngày 26/11. Khi ấy, đội thắng sẽ chắc chắn nằm trong hai vị trí đầu bảng.

Một trận hòa vẫn giúp Việt Nam đứng trên New Zealand nhờ hiệu số, song cả hai chỉ có 1 điểm trước lượt cuối. Nếu thua, Việt Nam sẽ bước vào trận gặp Mali với 0 điểm và buộc phải thắng để còn hy vọng đi tiếp. Ba điểm khi ấy có đủ hay không còn tùy kết quả các trận khác và thứ hạng chung cuộc.

Thể thức 48 đội mở thêm đường vào vòng 1/16 cho 8 trong 12 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất, bên cạnh hai đội dẫn đầu mỗi bảng. Nếu Việt Nam đi theo đường này, FIFA lần lượt xét điểm, hiệu số và số bàn thắng trong cả ba trận, trước khi tính điểm fair play và bốc thăm.

Vì thế, cú sút thẳng từ chấm phạt góc của Chu Ngọc Nguyễn Lực ở phút 84 trước Bỉ vẫn có thể ảnh hưởng đến cuộc đua giành vé. Bàn thắng đưa hiệu số của Việt Nam từ -2 lên -1. Lợi thế ấy có thể phát huy nếu các đội hạng ba bằng điểm, còn một chiến thắng trước New Zealand sẽ giúp Việt Nam tiến thêm một bước ngay trong bảng G.

U17 Việt Nam hiện đứng thứ ba ở bảng G, giải U17 World Cup 2026.