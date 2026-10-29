Mbappe giàu cỡ nào?

Kylian Mbappe không chỉ là ngôi sao hàng đầu của Real Madrid mà còn thuộc nhóm cầu thủ kiếm tiền nhiều nhất thế giới.

Mbappe có khả năng kiếm tiền ấn tượng. Ảnh: Reuters.

Theo thống kê của Forbes công bố tuần trước, Mbappe có thu nhập ước tính lên tới 100 triệu USD trong năm, trong đó 70 triệu USD đến từ sân cỏ và 30 triệu USD từ các hoạt động thương mại. Con số này đưa Mbappe vào nhóm những gương mặt có sức kiếm tiền đáng nể nhất của bóng đá đương đại.

Sức hút thương mại của Mbappe đến từ danh tiếng toàn cầu, thành tích thi đấu và hình ảnh của một trong những ngôi sao hàng đầu của thể thao Pháp. Danh mục đối tác của anh trải rộng từ thể thao, thời trang, đồng hồ đến công nghệ và giải trí.

Các thương hiệu đáng chú ý đang bắt tay cùng Mbappe gồm Hublot, Dior, Oakley, EA Sports, Sorare và Loewe. Ngoài ra, tiền đạo sinh năm 1998 còn có những mối liên hệ thương mại với các doanh nghiệp trong lĩnh vực khách sạn và dịch vụ.

Mbappe bắt tay với nhiều thương hiệu lớn. Ảnh: Reuters.

Bước ngoặt đáng chú ý đến vào tháng 9, khi Mbappe kết thúc mối quan hệ hợp tác kéo dài 20 năm với Nike để chuyển sang thương hiệu thể thao Thụy Sĩ, On. Theo Forbes, thỏa thuận mới bao gồm cả cổ phần doanh nghiệp, dù giá trị cụ thể chưa được công bố. Đây là bước đi cho thấy Mbappe không chỉ tìm kiếm thu nhập quảng cáo mà còn hướng đến lợi ích đầu tư dài hạn.

Ngoài mức lương hấp dẫn nhận được từ Real Madrid, thu nhập ngoài sân cỏ của Mbappe trong năm 2026 ước tính đạt 30 triệu USD . Sportune, chuyên trang kinh doanh thể thao của Pháp, cũng nhấn mạnh danh mục hợp tác thương mại đa dạng giúp tiền đạo này thu về hàng chục triệu USD mỗi năm.

Đáng chú ý, Mbappe còn tham gia đầu tư vào doanh nghiệp và bóng đá. Anh sở hữu phần lớn cổ phần CLB Caen thông qua công ty đầu tư của mình, đồng thời có lợi ích tại một số doanh nghiệp công nghệ và giải trí. Những khoản đầu tư này mở ra nguồn giá trị tiềm năng bên cạnh lương và tiền quảng cáo.

Dù vướng phải lùm xùm nơi hậu trường, khó phủ nhận Mbappe vẫn là gương mặt kiếm tiền hàng đầu của làng bóng đá thế giới.

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