Lịch thi đấu ác mộng chờ Real

Vừa đánh bại Barcelona tại El Clasico, Jose Mourinho cùng Real Madrid lập tức bước vào chuỗi trận ác mộng với ba chuyến làm khách dồn dập chỉ trong sáu ngày.

Real Madrid đối mặt lịch thi đấu dày đặc. Ảnh: Reuters.

Trận thắng Barcelona với tỷ số 2-1 ở vòng 10 La Liga giúp Real Madrid thu hẹp khoảng cách với ngôi đầu bảng xuống còn 3 điểm. Tuy nhiên, trước kỳ nghỉ quốc tế, thầy trò Mourinho phải bước vào giai đoạn khắc nghiệt nhất mùa giải, thi đấu 3 trận sân khách trong vòng 6 ngày.

Lịch trình bắt đầu bằng trận gặp Racing Santander ở vòng 11 La Liga (ngày 1/11), tiếp tục di chuyển sang Hy Lạp gặp AEK Athens thuộc lượt 4 vòng phân hạng Champions League (ngày 5/11) và khép lại tại chảo lửa Mestalla của Valencia ở vòng 12 La Liga (ngày 8/11).

Mourinho liên tục chỉ trích ban tổ chức xếp lịch thiếu công bằng, đồng thời đề nghị lùi trận gặp Valencia sang ngày 9/11 để các cầu thủ có thêm thời gian hồi phục. Dù vậy, theo Mundo Deportivo, Real Madrid chủ động yêu cầu La Liga xếp đá sân khách ở vòng 12. Quyết định này nhằm phục vụ mục đích thương mại, nhường sân vận động tổ chức một trận bóng bầu dục Mỹ (NFL).

Mục tiêu trước mắt của Real Madrid là kéo dài mạch toàn thắng lên 5 trận nhằm bám đuổi Barcelona trên bảng xếp hạng La Liga, khi "Los Blancos" tạm thời kém đại kình địch 3 điểm. Ở đấu trường Champions League, đội bóng Hoàng gia giữ vị trí thứ 4 với 9 điểm tuyệt đối sau 3 lượt đầu vòng phân hạng.

Sau tuần thi đấu bão táp này, lịch trình của Real Madrid sẽ tương đối thuận lợi hơn, cho đến khi họ có chuyến làm khách tới sân của Arsenal tại London vào ngày 10/12.

Mourinho bảo vệ các cầu thủ Real Madrid Ngay sau cuộc đối đầu với AS Roma tại Champions League rạng sáng 15/10, HLV Mourinho đã có những phát biểu đáng chú ý về tập thể Real Madrid và cá nhân Vinicius Junior.