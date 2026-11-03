Ronaldo bị gạch tên ở trận thắng 6-3 của Al Nassr

Cristiano Ronaldo không được điền tên thi đấu khi Al Nassr hủy diệt Pakhtakor Tashkent 6-3 tại AFC Champions League Elite đêm 2/11.

Ronaldo không tham dự trận đấu ở Uzbekistan.

Ở tuổi 41, Ronaldo vẫn cho thấy khả năng săn bàn đáng kinh ngạc. Hôm 29/10, siêu sao người Bồ Đào Nha lập hat-trick trong chiến thắng 5-3 của Al Nassr trước Al Kholood, nâng tổng số bàn thắng trong sự nghiệp lên 985 sau 24 năm thi đấu chuyên nghiệp.

Tuy nhiên, thay vì tiếp tục sử dụng đội trưởng trong chuyến làm khách trước Pakhtakor tại Uzbekistan, HLV Ange Postecoglou quyết định để Ronaldo ở lại Saudi Arabia. Quyết định liên quan đến CR7 thu hút sự chú ý đặc biệt, nhất là khi Al Nassr trải qua những sự cố an ninh đáng lo ngại tại đấu trường châu lục.

Ở trận gặp Neftchi tháng trước, cuộc đối đầu của Al Nassr bị trì hoãn 20 phút trước giờ bóng lăn do cảnh báo an ninh. Sự việc xảy ra sau khi một số sân bay tại Saudi Arabia trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công. Trận đấu sau đó vẫn diễn ra và Ronaldo ghi bàn trong chiến thắng 3-1 của đội nhà.

Đáng chú ý, cuộc chạm trán tiếp theo giữa Al Nassr và Al Wasl còn bị hoãn hoàn toàn. Đội bóng UAE từ chối di chuyển đến Saudi Arabia vì lo ngại vấn đề an toàn. Động thái diễn ra trong bối cảnh Trung Đông tiếp tục đối mặt với những căng thẳng và xung đột.

Về chuyên môn, Ronaldo có khởi đầu mùa giải khá ấn tượng với 9 bàn sau 12 lần ra sân trên mọi đấu trường. Kể từ khi gia nhập Al Nassr năm 2023, tiền đạo người Bồ Đào Nha ghi 132 bàn và có 24 kiến tạo sau 154 trận.