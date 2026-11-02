Ten Hag chê Ronaldo hết thời từ 8 năm trước

HLV Erik ten Hag một lần nữa nhắc lại những mâu thuẫn với Cristiano Ronaldo tại Manchester United.

Ten Hag từng vướng mâu thuẫn với Ronaldo. Ảnh: Reuters.

Trong cuộc trò chuyện trên chương trình Good Morning: the Dutch League, Ten Hag không ngần ngại đề cập đến quãng thời gian làm việc cùng Ronaldo tại MU năm 2022. Theo chiến lược gia người Hà Lan, vấn đề lớn nhất giữa hai người nằm ở việc tiền đạo sinh năm 1985 không sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân vì tập thể.

"Mỗi đội bóng lớn đều phải biết cách phục vụ ngôi sao số một của mình. Tuy nhiên, ngôi sao đó cũng phải sẵn sàng hy sinh vì lợi ích chung. Đó chính là vấn đề với Ronaldo", HLV người Hà Lan cho biết.

Ten Hag còn cho rằng phong độ của Ronaldo suy giảm đáng kể sau khi rời Juventus. Ông thậm chí nhận định tiền đạo người Bồ Đào Nha không còn duy trì được đẳng cấp cần thiết trong khoảng 7-8 năm gần đây.

"Kể từ khi rời Juventus, mọi chuyện coi như khép lại", Ten Hag kết luận. Theo cựu HLV MU, Real Madrid lựa chọn đúng thời điểm để chia tay Ronaldo. Năm 2018, Real để siêu sao người Bồ Đào Nha rời sân Santiago Bernabeu và chuyển đến Juventus với giá 100 triệu euro.

"Họ biết cách nhận ra thời điểm phong độ của một cầu thủ bắt đầu sa sút, từ đó đưa ra quyết định chia tay. Nhìn từ bên ngoài, cầu thủ ấy dường như vẫn đang ở đỉnh cao sự nghiệp, nhưng thực tế không còn đáp ứng được những yêu cầu về chuyên môn", Ten Hag chia sẻ thêm.

Ten Hag không còn đánh giá cao Ronaldo khi anh chia tay Real Madrid.

Ở tuổi 37, Ronaldo ghi 3 bàn sau 16 trận thi đấu dưới thời Ten Hag tại MU. Chiến lược gia người Hà Lan phân tích thêm: "Ronaldo không còn đủ khả năng tự thúc ép bản thân vượt qua những khó khăn, cống hiến tất cả mỗi ngày và nỗ lực đạt trạng thái thể lực tốt nhất. Nếu không có nền tảng thể lực đáp ứng yêu cầu tại Premier League, bạn sẽ không có bất kỳ cơ hội nào".

Ten Hag tiết lộ ông từng trực tiếp giải thích tình hình với Ronaldo bằng những số liệu và lập luận cụ thể. Ông khẳng định mọi hoạt động của cầu thủ hiện nay đều được theo dõi, thống kê, vì vậy những đánh giá chuyên môn có cơ sở rõ ràng.

Khi được hỏi liệu có khó khăn khi phải loại bỏ một ngôi sao tầm cỡ như Ronaldo khỏi đội hình, Ten Hag trả lời dứt khoát: "Không ai lớn hơn một câu lạc bộ hay đội tuyển. Ronaldo cũng không phải ngoại lệ, Lionel Messi cũng vậy. Cuối cùng, lợi ích của tập thể phải luôn được đặt lên hàng đầu".

Những phát biểu mới nhất cho thấy Ten Hag vẫn giữ nguyên quan điểm về cuộc chia tay đầy tranh cãi với Ronaldo tại Old Trafford, bất chấp việc cả hai không còn làm việc cùng nhau từ lâu.

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