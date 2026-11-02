Nhà vô địch F1 trẻ nhất lịch sử xuất hiện

Kimi Antonelli chính thức trở thành nhà vô địch F1 ở tuổi 20 sau chặng Mexico vào rạng sáng 2/11.

Antonelli vô địch F1 ở tuổi 20.

Antonelli chỉ cần về đích trong top 9 tại Mexico để chính thức giành danh hiệu vô địch cá nhân. Tay đua người Italy thể hiện khả năng quản lý lốp ấn tượng và duy trì sự ổn định, qua đó cán đích thứ 3, sau Max Verstappen và Lewis Hamilton.

Với 380 điểm sau 19 chặng, Antonelli chính thức giành danh hiệu vô địch cá nhân sớm 4 chặng. Ở tuổi 20, anh là tay đua trẻ tuổi nhất làm được điều này, phá sâu kỷ lục 23 tuổi và 134 ngày của Sebastian Vettel vào năm 2010. Anh cũng là tay đua người Italy đầu tiên vô địch F1 sau 73 năm.

Khi mùa giải 2026 bắt đầu, không nhiều người đánh giá cao chàng trai số 12 trong cuộc đua vô địch. Anh chỉ mới ra mắt làng F1 vào 2025, và ưu thế duy nhất anh có là chiếc xe đầy hứa hẹn của đội Mercedes. Tuy nhiên, Antonelli thể hiện mình thích ứng rất nhanh với thế hệ xe mới, tận dụng được khoảng đầu mùa giải để bứt phá.

Chung vui trên vị trí podium tại Mexico GP cùng tay đua 20 tuổi là Hamilton và Verstappen, hai huyền thoại sống khác của làng F1. Đây là mùa giải đầu tiên mà Verstappen không thể cạnh tranh chức vô địch. Với Hamilton, đây là năm anh trở lại sau mùa giải 2025 đáng thất vọng.

F1 còn một danh hiệu chưa có chủ là chức vô địch đội đua (WCC). Với phong độ chói sáng của Antonelli và sự bền bỉ của Russell, Mercedes đang bỏ xa các đối thủ khác với 625 điểm. Toto Wolff và toàn đội đang đứng trước cơ hội lớn đem về chiếc cúp WCC sau 5 năm nhìn Red Bull và McLaren làm được điều đó.