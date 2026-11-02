VAR gây tranh cãi trong trận Liverpool - Arsenal

Cựu trọng tài Premier League Mark Halsey không hiểu vì sao tổ trọng tài lại bỏ qua các tình huống gây tranh cãi trong trận đấu giữa Liverpool và Arsenal rạng sáng 2/11.

Timber kéo áo Isak nhưng trọng tài cho trận đấu tiếp tục.

Vòng 9 Premier League, Arsenal giành chiến thắng 1-0 tại Anfield, nhưng công tác trọng tài trở thành tâm điểm tranh luận sau trận đấu. Mark Halsey, cựu trọng tài Premier League, đặc biệt bất bình với quyết định không thổi phạt đền cho Liverpool trong hiệp một.

Tình huống gây tranh cãi xuất hiện khi Jurrien Timber kéo áo Alexander Isak trong vùng cấm. Theo Halsey, hành động của hậu vệ Arsenal đủ rõ ràng để cấu thành lỗi. Ông cho rằng nếu không bị kéo áo, tiền đạo Liverpool hoàn toàn có thể tiếp cận bóng.

“Tôi thực sự không hiểu vì sao VAR lại xác nhận quyết định đó và không đề nghị trọng tài Andy Madley xem lại tình huống”, Halsey nhận xét trên SunSport.

Cựu trọng tài người Anh cũng khẳng định đây là một quả phạt đền rõ ràng. Ông ngạc nhiên khi tổ VAR không can thiệp, nhất là khi pha kéo áo của Timber có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội ghi bàn của Isak.

Nyoni có hai pha va chạm nguy hiểm với các cầu thủ Arsenal.

Đáng chú ý, đây không phải tình huống gây tranh cãi duy nhất trong hiệp một. Halsey cho rằng tiền vệ Trey Nyoni của Liverpool có thể phải nhận hai thẻ vàng sau những pha phạm lỗi với Martin Odegaard và Kai Havertz.

Theo ông, tình huống vào bóng với đội trưởng Arsenal xứng đáng bị phạt thẻ vàng vì tính chất nguy hiểm. Trong khi đó, pha va chạm giữa Christos Tzolis và Cody Gakpo chưa đủ cơ sở để thổi phạt đền cho Liverpool.

Arsenal hưởng lợi từ quyết định gây tranh luận này và bảo toàn chiến thắng. Kai Havertz ghi bàn duy nhất ở phút 16 sau đường căng ngang thuận lợi của Declan Rice.

Ba điểm tại Anfield giúp thầy trò Mikel Arteta củng cố ngôi đầu Premier League. Tuy nhiên, chiến thắng của Arsenal vẫn phủ bóng bởi những dấu hỏi về cách VAR xử lý các tình huống quan trọng.

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