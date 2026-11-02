Gabriel bị chỉ trích vì diễn sâu

Trung vệ Gabriel Magalhaes ôm mặt ngã xuống sân sau pha va chạm với Alexander Isak, khiến Gary Neville lập tức lên tiếng chỉ trích hành động của cầu thủ người Brazil.

Dù Isak chỉ chạm đến ngực, Gabriel đã lập tức ôm mặt ngã xuống sân.

Rạng sáng 2/11, Gabriel Magalhaes trở thành tâm điểm tranh cãi trong trận Arsenal thắng Liverpool 1-0 tại Anfield thuộc vòng 9 Premier League. Một tình huống diễn ra ngay đầu trận khiến trung vệ người Brazil hứng chịu nhiều chỉ trích, trong đó có lời công kích trực tiếp từ Gary Neville.

Trong pha tranh chấp với Alexander Isak, Gabriel bất ngờ ngã xuống sân và dùng tay ôm mặt. Tuy nhiên, hình ảnh quay chậm cho thấy tiền đạo Liverpool dường như chỉ tác động nhẹ vào phần ngực trên của đối thủ. Trung vệ Arsenal vẫn giơ hai tay lên trước khi đổ người xuống mặt cỏ.

Bình luận trên Sky Sports, cựu danh thủ Gary Neville không giấu được sự tức giận. Ông cho rằng Gabriel thường xuyên có những phản ứng thái quá trong các tình huống tranh chấp.

“Gabriel đôi khi tự khiến mình mất điểm. Tôi rất thích nhiệt huyết và sự quyết liệt của cậu ấy. Nhưng cậu ấy chỉ bị đẩy vào phần ngực trên rồi lại ôm mặt ngã xuống. Thật đáng xấu hổ. Cậu ấy phải chấm dứt hành động đó”, Neville nhận xét.

Đây không phải lần đầu Gabriel bị chỉ trích vì những tình huống gây tranh cãi trên sân. Sau pha bóng tại Anfield, nhiều cổ động viên cũng phản ứng gay gắt trên mạng xã hội.

Một người hâm mộ cho rằng trung vệ Arsenal đáng bị phạt thẻ vàng vì hành vi ăn vạ và cố tình khiến đối thủ nhận án phạt. Người khác nhận xét Gabriel thường xuyên làm quá trong các tình huống va chạm.

Dù vậy, những tranh cãi không ảnh hưởng đến kết quả của Arsenal. Phút 16, Kai Havertz ghi bàn duy nhất sau đường căng ngang thuận lợi của Declan Rice. Thầy trò Mikel Arteta bảo toàn chiến thắng 1-0, qua đó chấm dứt 14 năm không thắng tại Anfield.

Chiến thắng quan trọng giúp Arsenal tạo khoảng cách 3 điểm với Manchester City sau 9 vòng. Trước đó, đội bóng của HLV Enzo Maresca bất ngờ thất bại 0-1 trước Brighton trên sân nhà.

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