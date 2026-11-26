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Manchester United gặp bất lợi bởi trọng tài. Ảnh: Reuters.
Phát biểu trên BBC Radio, cựu cầu thủ MU chỉ trích gay gắt trọng tài Szymon Marciniak: "Cách ra quyết định của ông ta hôm nay chẳng khác nào một nỗi ô nhục".
Công tác điều hành gây tranh cãi này tác động tiêu cực đến đại diện Premier League, khiến "Quỷ đỏ" mất cơ hội giành chiến thắng đầu tiên dưới thời Mauricio Pochettino.
Trận hòa trên đất Bồ Đào Nha khiến MU vẫn chưa thể có chiến thắng đầu tay dưới thời huấn luyện viên mới. Đội chủ sân Old Trafford tạm thời đứng thứ 19 trên bảng xếp hạng Champions League với 7 điểm (2 thắng, 1 hòa, 2 thua).
Giờ đây, Pochettino và các học trò sẽ hướng đến cuộc chạm trán Brentford tại vòng 12 Premier League, diễn ra vào ngày 28/11.
Năm huy hoàng của Quỷ đỏ Manchester
1999 - Manchester United: Cú ăn ba và tất cả là bản ghi ký ức sống động về mùa giải lịch sử của đội bóng giàu thành tích nhất nước Anh. Nhà báo Matt Dickinson tái hiện hành trình chinh phục ba danh hiệu lớn của MU trong cùng một mùa giải, đồng thời phác họa hình ảnh Sir Alex Ferguson như một nhà kiến thiết vĩ đại, người đã định hình văn hóa chiến thắng và truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ.